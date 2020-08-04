亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

▲黃男被人跨坐在身上，遭用安全帽猛K。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市新豐街一處社區外3日發生一起行車糾紛，機車騎士盛怒之下竟掏槍上膛，指著BMW駕駛的頭。但駕駛和友人完全沒在怕，直接上前奪槍，把騎士壓制在地，用安全帽狂毆，讓他不斷哭喊，「大哥，我知道錯了」、「不要打了、不要打了，拜託！」

據了解，30多歲黃男3日上午接近中午時，在基隆山海觀社區附近騎車因闖紅燈，被一輛白色BMW車主提醒。黃為此心生不滿，遂騎車尾隨該BMW至附近社區，期間還拿出槍枝威嚇。

▲▼黃男被打趴在地。（圖／東森新聞）

據目擊民眾表示，BMW車主發現被跟蹤後，有先搖下車窗向黃男說，「你闖紅燈你知不知道？」當下黃瞬間被激怒，直接掏槍與車主嗆聲，未料，才作勢一半立馬被反擊，遭對方用安全帽爆打、滿臉是血倒地，讓他哀求「不要打了、不要打了，拜託！」

駕駛友人俞先生受訪指出，騎士持槍抵住駕駛的頭，「我就把他手扭住，把他槍搶起來，把彈匣取下來。」黃男遭制伏後，手槍包含裡頭的5顆子彈通通掉落在地，還被K得滿頭包，不斷哭喊「大哥，我知道錯了。」

目擊民眾說，騎士當下不高興，「直接拿東西（槍）出來堵他的頭，反而被打，好落漆。」據悉，黃男有毒品前科，目前仍在醫院接受治療，槍枝來源則由警方追查中。

▼黃男被抬上擔架送醫。（圖／東森新聞）

▲▼黃男的機車和槍械。（圖／記者郭世賢翻攝、東森新聞）