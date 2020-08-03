蘋果中國一夜下架3萬款APP　配合北京嚴管

▲蘋果一夜之間下架多款中國區App Store上的APP，多數為手機遊戲。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為配合中國國家新聞出版廣電總局的審查，蘋果公司日前公告，要在7月31日重審中國區App Store上的應用程式。該公告生效後，據大陸數據分析平台統計顯示，8月1日一夜之間，蘋果就在中國大陸下架了3萬款APP，其中遊戲類2萬6643款，等於宣告iOS遊戲行業的重新洗牌。

「七麥數據」官網發布的最新訊息顯示，8月1日，App Store中國區發生大規模下架事件，截至當晚累計下架APP數量超過3萬款，其中遊戲類APP達2萬6643款，佔比接近9成。相關數據顯示，整體iOS系統上最終受到影響的遊戲，可能超過5萬款。

▲北京當局關注青少年網路、手機APP使用亂象。（圖／視覺中國CFP）

蘋果之所以會大規模下架中國區APP，主因是在上月初，蘋果曾向部分遊戲開發商表示，若APP無法在7月31日前，提交「版號」訊息，7月31日後，該APP就無法繼續在App Store中國區上使用。

據了解，「版號」等同於該款遊戲、APP經大陸國家新聞出版廣電總局審查後，所核發的「身分證號」；在此之前，蘋果允許APP在等待監管機構批准同時，先在平台上發行，但隨北京監管情勢趨嚴，蘋果公司也轉趨配合中國大陸的官方政策。

《財聯社》報導引述AppIn China市場經理Todd Kuhn說法。他坦言，此舉對中小型開發商的收入影響最大，因為要獲得遊戲版號相當困難，這會對整個中國iOS遊戲行業產生巨大影響。

事實上，近年隨未成年人手機遊戲成癮激增、暴力攻擊性內容傳播氾濫，中國監管部門採取更嚴格的審批程序，統計2017年，中國大陸遊戲業版號發放數輛全年超過9000款，但到2018年，僅剩2000多款，2019年，跌到1570款。2020年上半年，據第18屆中國國際數字娛樂產業大會數據顯示，官方共計發出遊戲版號779款。

《澎湃新聞》報導稱，在下架遊戲之前，近日蘋果公司已凍結中國App Store應用商店中數千款手游的更新。而在8月1日下架的遊戲中，下載總榜排名多排在300名以後，不過也有一款近期下載量高的手機遊戲遭下架，為《山海經神獸錄》，下載總榜排名第34。

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