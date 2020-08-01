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徐永明涉貪遭時代力量停權　黨內議論...去年的今天林昶佐退黨

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政治中心／台北報導

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，搜索4位現任立委陳超明、趙正宇、蘇震清、廖國棟等人在立法院中興大樓的辦公室，前立委陳唐山，以及時任立委兼時代力量主席的徐永明也遭檢調單位調查。時代力量1日晚間召開臨時決策會，將徐永明停職調查：恰巧的是，去年的今天，林昶佐也在立法院宣布退出時代力量，黨內同仁議論紛紛這個「不幸的巧合」。

檢調長期蒐證發現，前太流公司董事長李恆隆，涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，陸續透過曾任蘇震清辦公室顧問主任的政治公關郭克銘、統領集團富二代翁利華，以交付現金等方式，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委。其中，蘇震清收賄金額高達2000萬為最多。

北檢認為，蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇、徐永明等共10人，涉嫌違反貪污治罪條例的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯貪污治罪條例為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且被告等人有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信的必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

時代力量表示，決策委員晚間召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑之職務，並推選邱顯智委員為代理黨主席。同時撤換原擔任紀律委員之副秘書長林鈺傑，並請其到場說明。時代力量依黨內程序將全案送交紀律委員會，並依紀律規章處置，儘速展開調查處理。

巧合的是，去年的今天，林昶佐在立法院正式發出聲明，宣布退出時代力量，離開他一手參與創立的政黨，繼續以無黨身分在台北市中正萬華選區競選連任。

▼時代力量主席徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）

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