前夫寄來女兒生日禮物！她一打開當場崩潰：想死的心都有　慘背「480萬巨債」

▲前夫寄來的神秘禮物讓她陷入絕望。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

離婚也逃不掉渣男，湖南長沙一名袁姓女子收到前夫阿宇（化名）寄來的包裹，說是給女兒的生日禮物，她打開後當場崩潰，直呼「想死的心都有了」，她因此背上115萬元（人民幣，下同，約新台幣480萬元）的債務。

▲袁女崩潰 。（圖／政法頻道）

綜合陸媒報導，袁女和阿宇離婚後很久沒有聯繫，但有天他突然打電話詢問地址，稱要郵寄禮物，因女兒生日快到，就以為是真的，結果打開包裹一看，竟然是以她的名義所辦理的6張信用卡，查詢發現這些卡都已經被刷爆，金額高達115萬元（約新台幣480萬元）！

原來，兩人2015年就開始從事服飾生意，隨後阿宇便以公司資金周轉為由，以袁女的名義辦理多張大額信用卡，「當時辦的時候，我跟工作人員說自己沒工作，要在家看小孩，他們說沒事，反正是你老公還。」聽完對方的話，袁女士沒多想就簽了名字。

到了2016年年底，雙方因感情不和離婚，經過協商決定公司所欠債務均由阿宇承擔。沒想到，離婚後阿宇仍然使用袁女辦的信用卡，直到信用卡被刷爆才將其寄給前妻，隨後更是玩起失聯。

▲袁女和女兒背上巨債。（圖／政法頻道）

一下子背上巨額債務，讓袁女身心受到巨大打擊，無奈之下她將前夫告上法庭，「銀行電話一天要接十幾個，另外我還欠了些高利貸，征信都黑了，現在晚上覺都睡不著。」

針對這種情況，執行法官表示，將會對阿宇名下的其它財產展開進一步查詢，一旦查實其有償還能力或者部分財產，法官將會依法扣罰，並對其採取罰款、拘留等措施。