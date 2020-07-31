悠遊付新增「綁定信用卡」功能　8月15日再推「限量10萬份回饋」

▲悠遊付綁定信用卡新方案。（圖／悠遊卡公司提供）



實習記者李佩弦／台北報導

悠遊付自3月23日上線，除了可以感應支付、掃描支付外，還能在帳戶間自由轉帳。悠遊卡公司31日表示，悠遊付功能又再度升級，此次新增「支付工具」，讓民眾可綁定信用卡，運用悠遊付來消費。另外，單筆消費滿200元即回饋20元悠遊付儲值金，每帳戶最高回饋100元，回饋限量10萬份！

31日起只要綁定信用卡支付，在「支付工具管理」中新增信用卡，輸入卡號、通過身分驗證後，可自由選擇與銀行帳戶做連結扣款，或從悠遊付帳戶扣款，就可完成悠遊付的綁定。此外，加值方式可透過手機 APP連動銀行替悠遊卡自動加值，也可使用NFC感應功能，取代實體悠遊卡。

另外，於8月15日至10月14日間，只要在活動期間使用悠遊付綁定信用卡扣款的功能，單筆消費滿200元，即可回饋20元悠遊付儲值金，每個帳戶最高回饋100元，回饋限量10萬份。

▼悠遊付綁定信用卡回饋一覽表。（圖／悠遊卡公司提供）





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悠遊卡公司表示，若綁定指定信用卡，銀行業者也有推出加碼活動，依各銀行方案不同，再加碼回饋刷卡金。「消費者可先準備好手上的信用卡或申請好信用卡，待活動時間起跑時立馬搶回饋。」

悠遊卡公司也再次提醒，悠遊付信用卡扣款暫不支援生活繳費（台北市停車費、自來水費、聯合醫院醫療費、學雜費）、嗶乘車、購買1280公共運輸定期票及部分線上通路，部分悠遊付合作商家，也不接受以信用卡付款，所以消費者在使用前，仍需留意商家相關規定。