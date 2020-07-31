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分手就被封鎖！前女友繼續「盜刷」搭Uber　他忍淚籲：要好好保護卡片

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▲前女友疑似誤刷自己的Visa金融卡。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO明明沒有搭車，卻收到了花費通知。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶難免會有共享用品的習慣，不過如果牽涉到錢財，最好還是要保有戒心。一名網友與前女友還在交往時，曾同意讓對方的Uber帳號綁定自己的Visa金融卡，不過兩人分手後，他明明沒有搭車，卻收到了刷卡紀錄，因此懷疑是對方誤刷。由於原PO已被前任封鎖，所以只能靠客服人員協助換卡，過程相當麻煩，因此他也呼籲，一定「要保護好自己的卡片」，才不會吃悶虧。

一名網友日前在《Dcard》上發文表示，由於前女友的家人對金錢控管教嚴格，覺得非必要就不要搭乘Uber，因此「之前在一起的時候，她的Uber帳號就是綁我的卡，這樣她就不用擔心帳單寄回家爸媽問東問西」。

請繼續往下閱讀...

不過，兩人早已分手一段時間，原PO近幾日明明沒有搭乘Uber，卻陸續收到2筆刷卡紀錄，讓他不禁懷疑，如果沒有意外，應該是前任使用的。原PO表示，自己已遭對方封鎖，「不知道她是不是忘記切回她的卡片，可是我又聯絡不上她，也不太好意思透過朋友跟她處理」。

▲前女友疑似誤刷自己的Visa金融卡。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO已遭前女友封鎖。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「這算盜刷了吧」、「你也不用不好意思，這本來就天經地義的事」、「剪卡吧」、「都分手了還刷人家的卡，是真的不知道還是假的」、「告她啊！這種行為很無理」、「打去客服停卡」、「都分手了，是把你當ATM喔」、「為什麼要把信用卡借給別人綁呢」。

據悉，如果未經同意就盜刷對方的信用卡、Visa金融卡等，不但會面臨民事上的法律責任，還有可能觸犯刑法第339條，遭處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

不過，由於原PO顧及兩人的一段情，因此並沒有報警、提告，他除了感謝其他網友的相關建議，也透露自己已經換卡號，記取這次教訓。由於許多東西都要重新綁定，過程也相當麻煩，因此原PO更呼籲，重點不是誰刷了他的卡，而是「要保護好自己的卡片」，千萬不要因一時的疏忽而讓麻煩纏身。

本文經《Dcard》原PO授權提供

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