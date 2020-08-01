花200買信用卡號「瘋狂血拼」轉賣　4個月海撈300萬...叫外送也盜刷

▲陳男以低價購買信用卡資料，再申請電商帳號盜刷購物，最後低價出售商品獲利。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有不法集團在網路上購買信用卡資料，再到網路電商平台盜刷，為了避免被發現，僅刷5千元以下商品，再以低價上架另一個電商平台牟利，短短1個月獲利60萬元，連日常開銷也刷卡，叫外送餐點、購買加油券等，讓許多商家幾乎拿不到錢。

警方調查，住在台南的32歲陳姓男子，從2020年1月開始，透過管道以2百至5百元不等的價格，向盜刷集團購買信用卡資料，最後再向露天拍賣等電商平台刷卡購物，但為了避免警方查緝，僅刷購5千元以下的產品。

▲陳男盜刷商品之外，連平常吃飯、日用品都叫外送，並用買來的信用卡資料盜刷。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓嫌犯等人還以低價轉手在其他電商平台出售，初步估計從事4個月來不法獲利高達3百萬元，最後警方在5月初逮捕陳嫌以及5名犯罪同夥，訊後依照詐欺、偽造文書、《組織犯罪條例》等罪移送法辦。

警方發現，持卡人發現信用卡遭盜刷，否認有交易的情況不付款，銀行也拒絕吸收盜刷呆帳，最後電商賣家損失慘重，有電商就損失將近百萬，才氣得向警方報警。

警方也清查，從2020年1月份開始，在網路電商平台申請帳號，並輸入購得的信用卡資料盜刷，光1個月內，共計有52組買家帳號盜刷台灣以及外國人士的信用卡。

另外，警方還清查，陳姓男子等人連日常生活都靠盜刷維生，幾乎每天從「ubereat」、「foodpanda」叫外送，且都用信用卡盜刷，造成許多「被訂餐」、或販售生活用品的店家血本無歸，銀行也連帶收不到錢形成呆帳。

警方還發現，陳嫌的共犯內有1名20歲的蘇姓嫌犯，原本從事假檢警詐騙遭判刑1年11個月，但未入監執行遭通緝，成為內政部警政署署訂緝狐專案之重要目標，沒想到竟「轉職」到信用卡盜刷集團旗下躲藏。

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