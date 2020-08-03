車禍回家「4分鐘灌完600毫升米酒」　騎士酒駕獲無罪原因出爐

記者黃翊婷／綜合報導

高雄劉姓男子2018年12月20日上午11時許從菜市場返家時發生車禍，因為心情不佳，事發之後隨即返家喝酒，結果被認為涉及酒駕，因而遭檢方起訴，不過一審獲判無罪。雖然檢方覺得劉男能在4分鐘內喝完一瓶600毫升的米酒、抽完3根香菸根本不合理，但高雄高分院法官以「時間計算不夠精確」為由駁回，全案確定。

▲劉男在發生車禍之後，被警方測得酒測值超標。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

橋頭地檢署檢察官在判決書中主張，林姓警員獲報前往現場處理時，劉男因為腳傷坐在住家客廳的床上休息，旁邊放著一瓶600毫升的米酒空瓶，瓶內有3根菸蒂，推測應該是喝完酒才抽菸，但就算劉男自稱抽完3根菸只需要3分鐘，要在4分鐘內喝完一瓶600毫升、酒精成分19.5％的紅標料理米酒，實在難以想像，「他才剛發生交通事故，腳部受傷流血，豈有不處理傷口，而猛灌米酒的道理？」

對此，劉男曾在接受偵訊時提到，當天從某菜市場騎車返家，當時沒有喝酒，因為平時有飲酒的習慣，發生車禍之後心情不佳，到家就先灌了一瓶25元的米酒。一審法官認為檢警無法佐證劉男在事發之前有喝酒，因此裁定無罪。

▲劉男聲稱從菜市場騎車返家前沒有喝酒。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

檢方不服提出上訴。高雄高分院法官認為，檢方是以救護紀錄的出勤時間（當日13時53分），搭配救護人員到場的證述（當日14時）推算，但這只是救護人員憑作業習慣記憶的印象時間，劉男是否只用7分鐘就喝完一瓶酒、抽完3根菸，這個推論顯然在時間計算上欠缺精確。

法官接著指出，針對這起事件曾向法務部法醫研究所詢問兩大問題，分別是「人體服用酒精飲料，一般多久會開始代謝作用？以口腔呼氣式酒精測試器測得酒精濃度時，亦能測得距離飲酒時相隔多久」、「以一般人飲用600毫升裝紅標米酒半瓶至一瓶量，多久後施以呼氣酒精濃度測試可達每公升0.51毫克」，獲得的答案是沒有相關研究資料或實例能提供參考，可見檢方不能以此當作被告有罪之心證，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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