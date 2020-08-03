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嬌小大姐頭超商罰少年半蹲、90度鞠躬　遇警稱「朋友間玩鬧」

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記者黃翊婷／綜合報導

台中市街頭2日清晨5時許驚傳青少年鬥毆案，一群國、高中生聚集在北區進化路與自強一街附近打鬧，甚至還有一名疑似「大姐頭」的嬌小女子在超商內罰少年半蹲。台中市第二警分局表示，雖然挨罰的曾姓少年聲稱只是朋友間的玩鬧，並不是遭到霸凌，但後續已經通報校方人員協助，會進一步查證是否有霸凌等事。

▲台中市第二警分局育才所2日接獲通報，北區一家超商內疑有霸凌情事。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲青少年們被帶回警局。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，育才派出所2日上午5時許接獲報案，稱進化路與自強一街口有人打架，但警員到場並未發現相關鬧事者，接著6時20分再度接獲民眾報案，聲稱在附近一間超商目睹一名少年遭罰半蹲，可能有霸凌的狀況。

警方說明，該超商內一共聚集8男1女，皆為國、高中生，經過監視器畫面確認，他們就是稍早在進化路打架的人，不過，這些青少年與挨罰的曾姓少年一致聲稱是在玩鬧，大家都是朋友，沒有發生所謂的霸凌事件。

台中青少年鬥毆事件，嬌小大姊頭罰小弟半蹲，加90度鞠躬道歉。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

但目擊整起事件的民眾向警方表示，看到一名相當嬌小的女子命令少年半蹲，還得90度鞠躬，疑似是「大姐頭」，旁邊至少有10人以上在圍觀，擔心放任不管可能會出事，才急忙報案求助。

事後警方調閱附近監視器畫面追查，發現稍早在進化路時，曾姓少年曾遭同伴以安全帽、徒手敲打，隨後一群人前往超商吃早餐，雖然當事人聲稱只是玩鬧，但後續已經通報校方人員到所協助，會進一步查證是否有霸凌等事。

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