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國軍幼兒園今開學！網友搞笑猜想起床先學摺被　國防部曝這樣教

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國防部與台北市政府合辦的非營利幼兒園，今日（3日）正式登場！對於外界開玩笑的軍事化管理猜想，國防部回應一切都會回歸教育，軍事色彩只會用在建築外觀，教學和飲食則和一般幼兒園一樣，甚至要求更高。

▲▼國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

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▲國防部與北市府合辦的幼兒園今日開學。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理，下同）

根據「國防部大直非營利幼兒園」規劃，招生順序為法定需要協助幼兒（中低收入戶、身心障礙等）、高山偏遠及外離島地區官兵子女、單親家庭子女、志願役士兵子女或父母雙方皆為軍職人員子女；另外也釋出部分員額予警消、海巡署人員，以及台北市地區幼童。

幼兒園設在國防部博愛營區武德樓會客室停車場正對面，旁邊就是實踐大學正門，捷運站步行8分鐘可到，內部設置2歲專班、3至5歲班，分別為2班次及6班次，每班配置2名老師，212個名額一釋出就被秒殺。

有趣的是，消息傳開之後，網友們紛紛將幼兒園生活套入軍中用語，搞笑猜想可能得教小朋友站哨、進餐廳要喊親愛精誠、起床第一件事先學摺被子，「今天吃87式口糧，聽到沒」、「哭什麼哭，等一下讓你哭到下課」、「現在時間夭三洞洞分，於夭三夭洞分時著運動鞋、戴圍兜兜、聯絡簿及尿布到中山室集合完畢」。

▲▼國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

▼▲國防部強調軍事色彩只會用在建築物外觀。

▲▼國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

不過，對於外界猜測的軍事化管理，國防部向《東森新聞》表示，一切都會回歸教育的課程大綱，軍事色彩僅用在建築外觀，教學、學童飲食就和一般幼兒園一樣，甚至要求更嚴謹。

事實上，不少爸媽聽聞國防部與台北市政府合辦幼兒園，大多抱持正面態度，還有人感嘆現在的幼兒園真的很難找，如果國防部這個辦得好，也許會考慮讓孩子報名就讀。

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