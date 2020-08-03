哈格比加速今影響最劇！一張圖看全台風雨時程　「螺旋雨帶掠過地區」曝　

▲彭啟明說，哈格比螺旋雨帶掠過東北部，各地偶有陣雨。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

哈格比加速！中央氣象局今天（3日）清晨持續發布哈格比颱風的海上颱風警報，並對全台11縣市發布豪大雨特報，也不排除發布陸上警報。氣象局觀測，哈格比從每小時21公里速度轉為22公里進行。對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團製作全台風雨時程懶人包，讓各地民眾了解颱風的影響。

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天氣風險公司總經理彭啟明在臉書貼出雷達回波圖表示，「有感受到一些風雨嗎？今天上午颱風會在東北邊海面上通過，螺旋雨帶掠過東北部，各地偶有陣雨。」

「台灣颱風論壇」說，最新資料來看，哈格比颱風暴風圈不碰觸到陸地的機會高，整體來看，颱風可望以一個驚險的距離通過北部近海；強度部分，颱風速度飛快，雖然有在增強，但增強幅度很有限了，估計最接近台灣的時候，還是輕颱一枚。

▼全颱風雨時程。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

文中提到，離颱風最近的基隆北海岸，預計會是這次風雨最明顯的地方，今一整天都會有間歇式大風大雨；離颱風次遠的北部、宜蘭，主要受外圍環流影響，間歇陣雨為主，但如果移進來的對流發展的好，瞬間風雨也可能會頗大哦；其餘各地大致上呈「愈南邊、愈無感」的趨勢，除了南台灣以外。

台灣颱風論壇提醒，台南、高雄、屏東、台東在哈格比北上後，引進的西南風增強，今午後至周二雨勢反而轉多，估計這次有感程度平地大於山區，「請南部朋友特別留意囉，別看離颱風最遠，就鬆懈了。」

氣象局觀測，哈格比今晨5時中心位置在宜蘭的東方約190公里海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預測，哈格比周二清晨5時中心位置在馬祖的北北東方約260公里海面上。

▲▼哈格比進逼中。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局說，哈格比颱風中心目前在宜蘭東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。氣象局預估，未來12小時是哈格比強度巔峰時，預測近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，7級風暴風半徑也「增胖」來到100公里。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到颱風外圍環流影響，西半部、東北部一整天有斷斷續續降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區降雨則比較局部短暫。

葉致均表示，今是哈格比距離台灣最近的時候，一整天風雨都滿大的，仍不排除發布陸上警報；過去颱風有增強情況，仍可能繼續增強。

葉致均說，哈格比今下半天逐漸遠離，但周二受到它帶來的低壓帶影響，南部、東部、東南部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部大雨或豪雨發生機率；周三至周日太平洋高壓增強，恢復夏天天氣型態，東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▼氣象局對11縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼哈格比颱風最新動態。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）