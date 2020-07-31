南海角力！陸國防部：美在南海「興風作浪」　中方更堅定地「乘風破浪」

▲中國國防部發言人任國強。（圖／翻攝中國國防部）

記者鄭思楠／綜合報導

中美關係劍拔弩張，美軍日前增加在南海的軍事活動，在多個Twitter帳號高調宣布本月兩次派遣「雙航母」赴南海演習，這也是美軍時隔多年再次作出此類安排。對此，中國國防部新聞發言人任國強回應，美方在南海「興風作浪」只會讓中方更加堅定地「乘風破浪」。

任國強在周四（30日）下午的國防部例行記者會上進一步指出，中方只會更加堅定地捍衛自己的主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩定。

任國強表示，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定，相關磋商取得積極進展；中方要求美方停止發表錯誤言論，停止在南海採取軍事挑釁行動，停止對地區國家進行挑撥離間。

他怒斥，美方罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然違背美方對南海主權問題不持立場的承諾，肆意無端指責中國、挑撥地區國家關係，派遣「雙航母」赴南海演習，充分暴露美方的「霸權心態」、雙重標準，美方以南海問題的所謂「仲裁者」自居，其實就是南海和平的攪局者、地區合作的破壞者、國家關係的挑撥者。

此外，任國強還透露，近期南部戰區海軍航空兵組織轟-6G、轟-6J等新型戰機，在南海有關海域展開「晝夜間高強度訓練」，完成了晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到了預期效果，「是年度計劃內的例行性安排，有助於提高飛行員的技戰術水平和部隊全天候作戰能力」。

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