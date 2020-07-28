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國防部：陸軍新竹湖口基地招商　軍民活動中心內建生存遊戲場

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲國防部將於陸軍湖口基地設置生存遊戲場。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

國防部28日表示，為配合行政院推動促參政策，目前規劃在陸軍新竹湖口基地招商建置軍民兩用活動中心，並有室內探險體驗、生存遊戲場、雷射槍及空氣槍射擊場、攀岩場、旅館住宿等設施。

國防部28日上午召開「推動促進民間參與公共建設」執行成效記者會，資源規劃司財務資源處長張獻瑞少將表示，為配合行政院推動促參政策，國防部依據《促進民間參與公共建設法》，由軍醫院、各司令部等設施著手，引進民間專業技術或經營理念逐步擴大民間參與項目，逐步擴大民間參與項目，有助達成節約維管人力、發揮資產效益及促進地方發展之多贏目標。

張獻瑞指出，國防部目前已簽約營運9案件，簽約投資金額共約新台幣5.47億元，自簽約營運至去年止共收取房地租金約1.2億元、權利金約2億元，將分別挹注國庫及國防部「國軍生產及服務作業基金」，也獲得行政院金擘獎等肯定，其中陸軍聯誼廳ROT案更榮獲108年第17屆「政府機關」、「民間機構」及「顧問機構」三項佳等獎殊榮，為該屆最受矚目之案件。

張獻瑞預告，位在新竹的陸軍湖口基地將招商建置軍民活動中心，並運用戰術體驗教育中心的概念，在建築物內設置探險體驗、生存遊戲場、雷射槍及空氣槍射擊場、攀岩場等設施，同時建置旅館供一般民眾住宿。

張獻瑞也說，國防部後續為配合政府長照政策，正評估國軍醫院適宜空間，引進民間資金建置綜合式長照機構，提供全時照顧等服務。此外，國防部也將規劃非軍事用途設施，打造具軍事教育意義之文創空間，活化國軍資產及助益地方發展。

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