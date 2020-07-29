明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

▲彰化將興建第一棟社會住宅，立委黃秀芳邀集相關單位前往會勘。（圖／立委黃秀芳辦公室提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

內政部正推動社會住宅，挑中六都以外的最大縣彰化作為指標，擬在彰化市師範大學進德校區附近學士街一塊約5,015平方公尺的基地興建社會住宅，規劃266戶，地上10層地下2層，有單、雙及三人戶設計與停車格，預計明年底動工、2023年完工。

彰化縣政府工務處林漢斌表示，這塊土地其中0.47公頃屬於國防部政治作戰局土地，其餘0.03公頃為財政部國有財產署管理的閒置土地，除了要解決土地問題，還須進一步了解附近居民的意見。

截至今年五月，彰化市的人口大約23萬2千人，占全縣127萬人的18.2%，是全縣人口最多的行政區，也是六都之外三個人口超過20萬的縣級市的其中一個。目前，人口密集的台北市、新北市、台中市和高雄市都已經有社會住宅正在興建或是落成，但彰化市卻還沒有規劃任何社會住宅的建設案。

黃秀芳認為，彰化縣人口流失的問題是另外一個考量。從民國94年開始，彰化縣人口已經連續15年呈現負成長，顯示農業縣除了有龐大的老年人口照護壓力，青年就業力外移也是一大發展的隱憂。

▲社會住宅基地空照圖。

彰化市這塊由國防部政治作戰局及財政部國有財產署分別管理的閒置土地，可以作為良好的社會住宅用地，該處位處市區精華地帶，靠近彰化師範大學進德校區和彰化藝術高中，也能快速到達省道台一線和火車站，生活機能良好。

署長吳欣修說，目前規劃266戶，地上10層地下2層，會有單人戶、雙人戶和三人戶，並且會依照周圍住戶車輛持有率，規劃停車格的數量。另外，除了公托和社區活動中心以外，比照林口、豐原等處社會住宅的模式，營建署和縣府、市公所也會考量附近住戶的需求，找便利超商和自助洗衣店等商家進行招標，創造便利友善的生活環境。

黃秀芳強調，現在的社會住宅和過去的國宅是完全不同的概念。社會住宅只租不賣，讓政府成為幫助青年成家的助手。設計規劃社會住宅時優先規劃公共服務，納入公共托育中心、公立幼兒園與社區居民活動空間，滿足地區公共服務設施的需求，讓地區一同發展。

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