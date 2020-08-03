快訊／北部風雨最明顯時刻開始！　「一條一條螺旋雨帶打進來」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司提醒，今天（3日）受到颱風外圍環流影響，現在到中午北部的風雨是最明顯時，一條一條的螺旋雨帶打進來，都會帶有間歇性的強風大雨；下午過後颱風開始遠離，西南季風也隨之北上，台南以南、台東的雨勢就會開始轉趨明顯，將持續到周二晚間西南季風減弱為止。

▲彭啟明提醒，北部今上午是颱風影響最大的時候。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，今上午在北部是颱風影響最大的時候，而南部也要留意今、周二的持續累積降雨。天氣風險10時半在臉書說，颱風目前中心位置來到東北角130公里處外海，暴風圈正逐漸進入北部海面，路徑穩定往西北移動；強度與結構比2日稍微增強，但由於東強西弱、不對稱的結構相當明顯，繼續增強的機會不高。

天氣風險表示，受到颱風外圍環流影響，現在到中午北部的風雨是最明顯的時候，一條一條的螺旋雨帶打進來，都會帶有間歇性的強風大雨，請中部以北在戶外的朋友們多加留意。

▼天氣風險說，颱風強度與結構比2日稍微增強。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險指出，下午過後颱風開始遠離，西南季風也隨之北上，台南以南、台東的雨勢就會開始轉趨明顯，將持續到周二晚間西南季風減弱為止，不管是短時間或是累積的雨勢都會比較大，尤其山區要特別注意土石的災害發生；依照氣象局預報路徑，颱風腳步快速，預計在今深夜脫離海上警報範圍，於周二凌晨登陸浙江一帶。

氣象局觀測，哈格比今晨8時中心位置在宜蘭的東方約180公里海面上，以每小時21轉24公里速度，向北北西進行，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預測，哈格比周二上午8時中心位置在馬祖的北北東方約310公里海面上。

氣象局說，哈格比颱風中心目前在宜蘭東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。氣象局預估，未來12小時哈格比強度將達巔峰，預測近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，7級風暴風半徑也「增胖」來到100公里。

▲氣象局觀測，哈格比今晨8時中心位置在宜蘭的東方約180公里海面上。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到颱風外圍環流影響，西半部、東北部一整天有斷斷續續降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區降雨則比較局部短暫。

葉致均表示，今是哈格比距離台灣最近的時候，一整天風雨都滿大的，仍不排除發布陸上警報；過去颱風有增強情況，仍可能繼續增強。

葉致均說，哈格比今下半天逐漸遠離，但周二受到它帶來的低壓帶影響，南部、東部、東南部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部大雨或豪雨發生機率；周三至周日太平洋高壓增強，恢復夏天天氣型態，東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象局）