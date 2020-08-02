國中生街頭遭同伴「安全帽毆打、罰半蹲」　警察來了...辯朋友間玩鬧

▲台中市第二警分局育才所2日接獲通報，北區一家超商內疑有霸凌情事。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市傳出一起疑似未成年同儕霸凌事件，日前一群國、高中生在北區進化路與自強一街附近打鬧，其中一名曾姓少年遭同伴聯合以安全帽、徒手敲打，還被命令在超商內罰半蹲；有民眾見狀報警，警方到場了解狀況，未料包括曾姓少年在內，全數人皆稱是朋友間在玩，沒有霸凌，且事後還一起吃早餐。警方將該群青少年資料抄錄後，命他們離開返家，未帶回；警除擴大調閱監視器釐清案情，也將通報校方協助調查，查證有無霸凌情事。

台中市第二警分局表示，育才派出所2日上午5時許接獲報案，稱進化路與自強一街口有人打架，警立即啟動快打趕赴現場，雖未發現有打架情事，但至6時20分許有民眾向警方反映，附近一家超商內有一名青少年被罰半蹲，疑有霸凌狀況，警遂進入超商查看，並將該名青少年帶出店外詢問。

警方調查，包括疑遭霸凌的青少年，店內共聚集了8男1女，皆為國、高中生，經調閱周邊監視器發現，該群人即為稍早在進化路打鬧糾紛的同一群人，警方向其詢問狀況，未料除其餘7男1女，連被罰半蹲的曾姓少年也一併聲稱，其行為只是朋友間在玩鬧，並沒有霸凌，且不須警方協助。

然而警方透過監視器畫面發現，稍早於進化路時，曾姓少年即遭同伴以安全帽、徒手敲打，儘管警將該群青少年資料抄錄後，他們仍相約一起吃早餐，為釐清案情，警方將持續擴大周邊監視器調查，也將通報校方人員到所協助，進一步查證有無霸凌情事。

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