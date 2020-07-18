台留學生波蘭醫大爆霸凌！他喊「敢動我女人」猛勒頸　姐妹花返國提告

▲呂姓姊妹向橋頭地院控訴，在波蘭念醫學院期間遭魏姓男子毆打。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

在波蘭就讀醫學大學的呂姓姊妹控訴，2018年上課期間遭魏姓男子辱罵及毆打，致她們其中一人身體多處受傷，返台後決定提告，求償精神撫慰金12萬元。法院審理時，法官勘驗當時的監視器畫面，認定魏男犯行屬實，審結判他須賠償呂姓姊妹5萬1560元。全案仍可上訴。

呂姓姊妹主張，2018年她們在波蘭盧布林醫學大學讀書時，魏姓男子疑聽信王姓女友對2人的不實指控，竟在上課期間先傳Line威脅，隨後就直接衝進教室動手毆人。呂表示，當下魏男除了一直罵三字經外，還直接拉住她的衣領，並以手臂按壓她頸部，使人無法動彈，且經激烈拉扯，她額頭和左臉頰因此受傷，被送往當地醫院治療。

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法庭上魏男承認有與呂姓姊妹發生衝突，但他表示整件事會發生，是因為呂姓姊妹等3人長期言語霸凌他的王姓女友，事發當日還直接聯手毆打，造成王女頸部及左下腿處等受傷，他因實在心疼女友遭遇，憤恨之下才會衝去呂的教室找人理論，沒想到一靠近呂女時，她就先動手，2方進而發生衝突。

由於魏男戶籍地在高雄，呂姓姊妹回台後向橋頭地院提告求償。法院審理時勘驗呂提供的監視器畫面，發現案發當下魏男情緒激動，過程中不僅出言恐嚇「X你娘」、「敢動我女人不想活了嗎」等語，同時還拿起教室椅子作勢打人，法官認定他犯行屬實，審結判魏須賠償呂姓姊妹2人共7萬1560元。全案仍可上訴。

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