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遭網友「霸凌獵巫」有保單可賠！保障範圍內容曝光　和泰產險：醫療、搬遷費都補償

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▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯，魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲網路霸凌時常發生，導致部分網友情緒不穩。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

隨著網路世界方便快速，3C產品普及助於資訊流通，人人都有虛擬身分，相對陷阱也不少，進而衍生個人資安外洩等議題。和泰產險推出全台首張「個人資訊安全防護保障綜合保險」，並透過線上直播座談的方式，邀請網紅、資安專家等相關專業人士進行對談，用網路新興的直播模式，對網友解釋「個人資安」在網路生活上的重要性。

以網路霸凌為例，座談中提到，多數人往往忽視流言的影響力，特別是今年新冠肺炎（COVID-19）疫情發展突然，造成社會動盪人心惶惶，當有社區確診者，不免遭到網路肉搜、言語霸凌，全面啟動「獵巫」，儘管政府方面提出相關法規懲處，仍造成不少傷害，進而影響受霸凌方的生活，產生搬家費用、轉學等損失。

針對此類網路霸凌的情況，和泰產險說明，被保險人提出相關證明文件，保險公司便會在約定範圍內補償，同時也提醒保單規範，被保險人需在30天內、受2人以上的網路霸凌，並在90天內至醫院看診以取得醫生證明，以及休息7天以上的處置，保險公司才會予以補償。

▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

▲針對網路霸凌，產險業者推出「個人資訊安全防護保障綜合保險」彌補霸凌傷害。（圖／pakutaso）

此外，網紅插畫家蓋彼也分享，社交詐騙是現今不可忽視的議題，網路愛情騙子利用使用者的情緒施行敲詐，透過提出小額借款需求，讓受害者掉入詐欺犯的陷阱。

對此，和泰產險表示，社交詐騙的構成須以被保險人受他人以可追蹤的通訊方式指引，如E-mail、簡訊、電話語音等，以可追蹤的付款方式支付財物（不包含現金）符合上述兩項要件，保險公司便會予以補償；不過須注意，網路購物與投資行為不包含在保障範圍內。

和泰產險推出業界首張「個人資安險」，為社交詐騙、網路霸凌及身分盜用「3大網路風險」進行保障，協助網友清楚保障內容，如因事故發生的醫療費用，超出自負額的財物損失補償費用，或是因被肉搜導致居住地無法居住而產生的搬遷費用、轉學安置費用等，讓民眾透過「個人資安險」保障減少損失。

 
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