影／案469曾到「台中2酒吧」！全程未戴口罩接觸40人…27人採檢

記者李忠憲、鄒鎮宇／台中報導

國內新增7例新冠肺炎案例，中央流行疫情指揮中心表示，居住在中部、20多歲的比利時籍男工程師（案469）感染源仍在釐清中，但其23日晚間曾到台中兩間酒吧，全程未戴口罩，目前已將27名接觸者採檢，結果為21人陰性、6名仍在等待結果。

▲案469曾到台中2間酒吧消費酒吧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



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台中市政府衛生局表示，案469來台期間，重要活動在彰化、台北兩地，也曾短暫到訪宜蘭、台中等地；個案7月23日曾至台中市西區Goût Bar好吧及台虎精釀啜飲室消費，目前已通知店家暫停營業並全面消毒，當日上班的7名員工已匡列接觸者並採檢及居家隔離。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

衛生局指出，目前已掌握案469於台中時的接觸者40名，身分分別為個案職場同事31名、友人2名、酒吧員工7名；其中20名安排至集中檢疫所隔離，20名於住家採居家隔離。

至於採檢情況，接觸者中27名已採檢，目前21位的病毒檢測呈現陰性，6位在等待檢驗結果；其餘13名陸續安排採檢，市府將持續追蹤檢驗結果。

衛生局提醒，曾於23日出入該地點的民眾自主健康管理至8月6日，如有疑似症狀，請撥打1922或衛生局就醫轉介專線0928-912578，由專人安排就醫。

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▼案469於23日晚間活動史。（圖／記者李忠憲翻攝）

