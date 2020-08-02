凌晨臨檢KTV！緝毒犬衝包廂狂鑽「美腿」　熱褲妹秒被萌翻「乖乖站好」

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

台中市警察局第一分局今2日凌晨針對轄區的舞廳、夜店等易滋事場所進行臨檢勤務，其中這次特別派出有爆破、嗅毒專長的高大德國狼犬「歐迪」以及嬌小白色傑克羅素緝毒犬「JJ」與警一同前往台中一處KTV調查，而大小狗站在一起的畫面，讓不少現場民眾直呼真的好可愛。

▲台中市警察局第一分局帶兩隻超萌警犬進行臨檢行動，讓不少民眾直呼太可愛，全乖乖配合盤查。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

警方指出，這次特別商請警犬隊支援臨檢勤務，警犬「歐迪」於門口進行警戒及盤查，警犬「JJ」則是至包廂內進行搜索，見到「歐迪」於門口駐守，每個進場的民眾皆配合、站好，等待接受警方查證身分，「歐迪」負責盤查物品，而「JJ」跟著警方進包廂「聞毒檢查」，嬌小的「JJ」於美腿間來回穿梭，不放過任何一個小角落，一大一小的警犬分工合作，也讓現場民眾願意乖乖配合，更直喊太萌了！歐迪和JJ雖然已執行過花博、燈會等多次勤務，但這是牠們第一次協助緝毒。

▲警犬JJ穿梭美腿間盤查！

分局長孫太康表示將持續針對轄內特定營業場所實施臨檢勤務，並加強防制暴力案件發生，另對於街頭聚眾鬥毆，除立即啟動快打部隊以優勢警力壓制外，絕對在最短時間內偵破，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則本分局絕對嚴辦到底，保障民眾生活。