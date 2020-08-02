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23歲男上班想睡...「打一個哈欠」肺炸掉！　「全身一半血」流光

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胸悶、胸痛、心痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲胸痛示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

記者劉亭／綜合報導

廣東廣州23歲的小李7月23日晚間值班時，打了一個哈欠，沒想到肺就炸了，頓時一陣胸痛，並且呼吸困難，緊急送醫後，檢查發現他出血2000ML，幾乎全身一半的血都流掉。

根據瀟湘晨報報導，小李7月23日晚間值夜班，當時覺得很想睡覺，打了一個大大的哈欠，過不久卻開始感到胸口劇痛、呼吸困難，前往廣州市第一人民醫院，被診斷為自發性血氣胸。

醫院晚間10點緊急動胸腔鏡右側胸腔探查止血加右上肺大泡切除手術，術中患者血色素從140g/L急速下降至59g/L、心率一度降至20-30次/分，最後在急診、呼吸科、胸外科醫生共同合作下，成功完成手術。

▲小李打哈欠肺炸了。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲小李打哈欠肺炸了。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

胸外科醫生徐協介紹，小李體重42公斤，總血量約3400ml，在本次手術中出血量約2000ml，相當於流掉了身體一半以上的血液量，隨時可能發生失血性休克、猝死，好在搶救及時，最終轉危為安。

呼吸與危重症醫學科副主任醫生李曉岩介紹，瘦高個的人肺組織容易先天發育異常，肺泡壁薄弱形成肺大泡，一用力過猛很容易破裂形成氣胸，因此自發性氣胸好發於瘦高個的男子，多在劇烈運動、搬重物、劇烈咳嗽、閉氣後出現。「竹竿男」平時要注意，要在能力範圍內進行有氧運動，不能運動過猛。

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