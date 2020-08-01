▲ 新北安居樂業人口持續增加，出生及遷入人數保持正成長。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

2020年1至6月全國人口數首次出現「死多於生」的情形，但新北市人口仍持續正成長！根據新北市政府民政局統計，新北市2020年1至6月的出生數1萬2814人高於死亡數1萬2403人，遷入人數8萬6344人、遷出人數7萬8805人，2020年上半年人口仍增加7950人。

日前內政部公布全國2020年1至6月的人口相關數據，有5個月的死亡人數高於出生人數，上半年死亡比出生多出近9000人，且因疫情關係，上半年國際遷出人數比遷入多出1萬6026人，出現國際遷移負成長，今年人口恐將正式出現負成長。

民政局長柯慶忠表示，新北市2019年起以安居樂業為主軸大力推動相關政策，並致力改善交通建設，吸引許多外縣市人口遷入新北設籍，讓人口社會增加數穩定上升，今年上半年雖受疫情影響，遷入數較去年同期減少，但新北市持續推動各項重大建設及完善政策，上半年淨遷入已達7539人，預估今年社會增加數可逾萬人。

其中，以林口區人口增加2776人為最多，其次為淡水區2457人，主要與當地新市鎮開發、機場捷運及淡海輕軌的啟用運行，帶動當地發展，吸引人口大量移入有關。

戶政科長顏耀明表示，新北市設籍人口從2010年底389萬7367人，至2020年6月底人口已達402萬6646人，成長超過12萬人。雖受少子化及人口老化之世界趨勢影響，自然增加數呈現日愈減少的趨勢，但2020年1月至6月的出生數較死亡數多411人，按過去下半年新生兒較多之趨勢，加上上半年疫情影響，居家辦公人數上升，推估今年新北市人口自然增加數仍可保持正成長。

顏耀明指出，在國際遷徙方面，今年上半年受疫情衝擊，各國封鎖國境、航空減班，國際間之人口遷徙與流動亦影響新北市的社會增加，參考過去3年人口統計資料，每年新北市自國外遷入人數皆逾8000人，2019年更成長至8849人，2020年上半年僅遷入1904人。

另外，過去3年遷出國外平均一年9603人，2020年上半年已遷出5306人，其中許多為旅居國外出境2年以上未入境，依戶籍法規定，戶政機關應行催告程序後再代辦遷出登記，因此遷出人數較往年高。

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