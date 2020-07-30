好運妹逛超市…順手帶走中衛海芋黃！一問店員「只進這1盒」親姊也驚呆

▲超市只進一盒中衛海芋黃口罩，就被幸運的原PO妹帶走了。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣進入後疫情時代，不再需要排隊搶口罩，還有機會挑選花色，不過一些特別的款式，還是要看運氣。就有一名女網友發文表示，從來不搶購口罩的妹妹，在超市買東西結帳時，發現中衛海芋黃口罩，就順手買了一盒。結果一問之下，才發現那間超商當天只進了一盒中衛，讓原PO直呼妹妹根本是「本日最幸運」。

這位女網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》發文，文中表示，「萬萬沒想到，從來不追口罩的妹妹，竟然在剛剛去超市買菜時，在結帳櫃台巧遇中衛海芋黃」，她透露因為妹妹最平日最喜歡黃色，所以就買了。

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LUCKY的是，妹妹好奇一問櫃台人員，才知道那間超市當天只進一盒中衛，也就是她買到的那一盒。原PO知道後，忍不住hashtag直呼「#相逢絕對有緣」、「#本日最幸運」，也在留言處透露，她當天早上也有去那間超市，「只能說妺妹運氣太好」、「居然『順便』就買到。」

看到貼文後，不少人都超羨慕原PO妹的運氣，「超拉key（LUCKY）」、「妹妹贏了」、「別人的超市總是不會令人失望」、「太幸運了」、「好棒啊！從來沒看到過。」就有網友也笑說，「真的，一個月前也在超市巧遇中衛炫霓紫。不特別追，它就出現！」