　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好運妹逛超市…順手帶走中衛海芋黃！一問店員「只進這1盒」親姊也驚呆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲超市只進一盒中衛海芋黃口罩，就被幸運的原PO妹帶走了。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣進入後疫情時代，不再需要排隊搶口罩，還有機會挑選花色，不過一些特別的款式，還是要看運氣。就有一名女網友發文表示，從來不搶購口罩的妹妹，在超市買東西結帳時，發現中衛海芋黃口罩，就順手買了一盒。結果一問之下，才發現那間超商當天只進了一盒中衛，讓原PO直呼妹妹根本是「本日最幸運」。

這位女網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》發文，文中表示，「萬萬沒想到，從來不追口罩的妹妹，竟然在剛剛去超市買菜時，在結帳櫃台巧遇中衛海芋黃」，她透露因為妹妹最平日最喜歡黃色，所以就買了。

請繼續往下閱讀...

LUCKY的是，妹妹好奇一問櫃台人員，才知道那間超市當天只進一盒中衛，也就是她買到的那一盒。原PO知道後，忍不住hashtag直呼「#相逢絕對有緣」、「#本日最幸運」，也在留言處透露，她當天早上也有去那間超市，「只能說妺妹運氣太好」、「居然『順便』就買到。」

看到貼文後，不少人都超羨慕原PO妹的運氣，「超拉key（LUCKY）」、「妹妹贏了」、「別人的超市總是不會令人失望」、「太幸運了」、「好棒啊！從來沒看到過。」就有網友也笑說，「真的，一個月前也在超市巧遇中衛炫霓紫。不特別追，它就出現！」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資
蕾菈「床上運動片」網路瘋傳！　本人暴怒還原真相
集團董娘懷疑女總經理是小三　貼公告「狗與林OO不得進公司」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

推動台南學甲動保教育園區　動保團體發起連署組成大聯盟歡迎踴躍加入

被李眉蓁稱不知道台中最南在哪　林佳龍隔空回應：當然知道是霧峰

買美妝605元！店員嫌刮痕「連退2次鈔票」　她一聽與主管通話：更火了

吃到最貴沙拉「一口噴5萬」超狂！　網怕爆：這麼兇...釣出醫師解答

桃園青埔Xpark水族館搶先看！　在餐廳享受與企鵝奇遇

好運妹逛超市…順手帶走中衛海芋黃！一問店員「只進這1盒」親姊也驚呆

黃偉哲催生「放閃」大魚　台南安平大魚的祝福榮獲國際照明大獎

頂新和德追夢工程第三屆啟動！　魏應充贊助3棒球小將留日

老車換新3年淘汰上百萬輛　環保署籲及早汰換！明年補助少2000元

YOYO家族、卡通明星現身桃機帶動跳　8月連續4個周末免費參加

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

推動台南學甲動保教育園區　動保團體發起連署組成大聯盟歡迎踴躍加入

被李眉蓁稱不知道台中最南在哪　林佳龍隔空回應：當然知道是霧峰

買美妝605元！店員嫌刮痕「連退2次鈔票」　她一聽與主管通話：更火了

吃到最貴沙拉「一口噴5萬」超狂！　網怕爆：這麼兇...釣出醫師解答

桃園青埔Xpark水族館搶先看！　在餐廳享受與企鵝奇遇

好運妹逛超市…順手帶走中衛海芋黃！一問店員「只進這1盒」親姊也驚呆

黃偉哲催生「放閃」大魚　台南安平大魚的祝福榮獲國際照明大獎

頂新和德追夢工程第三屆啟動！　魏應充贊助3棒球小將留日

老車換新3年淘汰上百萬輛　環保署籲及早汰換！明年補助少2000元

YOYO家族、卡通明星現身桃機帶動跳　8月連續4個周末免費參加

快訊／台南工安意外！工程師跌倒…慘遭鋼筋「貫穿頸部」送醫搶救中　

虎鯨一路追殺「口中含小寶寶」　海獺跳船向人類求救驚險逃死！

富邦盃少棒／桃園內戰仁善勝出　范博超強心臟把關很ok

財政部小編用「流行梗」 創作沒中發票的詩「像極了愛情」　原創者親自留言

高雄男凌晨持刀搶檳榔攤得手1萬6　10小時落網剩4100元

黃明志愛奶茶口味保險套「我用量大」　洩與正妹造型師婚事進度

大吉大利，今晚吃雞！YAMAHA「T7 Concept」現身手遊搶先騎

封膜沒撕開！戲精汪點耳液「假動作甩頭」　她被騙3天跪了

艾美獎確定舉辦「線上頒獎典禮」防疫　主辦單位保證：絕對有史以來最難忘的一屆

光寶科上半年純益達50.2億元　EPS 2.16元「年增30%」！獲利率、每股淨利均創新高

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

李登輝病到無法出院！　醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命

中頭獎敢「公開領獎」？網曝4種超危險下場

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

好市多奧客全家族　逼員工交「插畫收據」

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

網公開「切西瓜路線」一半以上都是山路

更多熱門

相關新聞

美平均每分鐘奪1命　裴洛西怒祭新規

美平均每分鐘奪1命　裴洛西怒祭新規

美國共和黨籍聯邦眾議員戈麥特29日確診後，眾議院議長裴洛西立刻宣布，所有眾議院議員和助理出席會議時，都必須戴著口罩才能入場，並強調她有權利要求不戴口罩的人離開。

「越南給台灣警訊！」醫嘆「民眾太鬆懈」憂疫情失控

「越南給台灣警訊！」醫嘆「民眾太鬆懈」憂疫情失控

英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」

英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」

參訪中衛口罩生產　蔡英文：能挑選顏色是種幸福

參訪中衛口罩生產　蔡英文：能挑選顏色是種幸福

王定宇呼籲防疫警訊勿鬆懈　網歪敲碗：「迷彩口罩」哪裡買？

王定宇呼籲防疫警訊勿鬆懈　網歪敲碗：「迷彩口罩」哪裡買？

關鍵字：

超市口罩中衛海芋黃口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面