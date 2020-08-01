德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

▲香港推遲立法會選舉。（圖／香港立法會）

記者鄭思楠／綜合報導

繼澳洲、加拿大、英國、紐西蘭之後，德國也宣佈暫停與香港特區的引渡條約。對此，中國駐德國大使館7月31日發聲明指出，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

德國外交部網站消息，德國外長馬斯（Heiko Maas）7月31日發佈，香港特區政府取消12名亂港分子立法會參選資格，以及因疫情推遲立法會選舉，是「進一步侵犯香港居民的權利」。

馬斯又稱，香港警方國家安全處拘捕4名社運人士「讓我們感到擔憂」，「鑑於這些最新進展，我們決定暫停與香港的引渡條約。」

馬斯在上周訪問英國期間，就放出要中止與香港引渡條約的風聲。他當時指出，德國有意簡化港人入境手續、禁止向香港出口指定武器、為「受到威脅」的「科學家」、「藝術家」或「記者」提供獎學金等。

對此，大陸駐德大使館強調，香港特區政府基於當前新冠肺炎疫情的嚴峻形勢決定推遲第七屆立法會選舉，是保護廣大香港市民健康和生命安全的負責任之舉，這一決定符合憲法、基本法和香港本地法律，體現了對科學防控疫情的尊重，體現了對廣大香港市民生命健康安全的責任擔當，順應了主流民意。

大使館表示，香港選舉主任對一些人士參選立法會做出提名無效的決定，是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。

大使館強調，香港事務純屬中國內政；德方涉港錯誤言論和暫停引渡協定的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

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