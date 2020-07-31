黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

▲ 黃之鋒等12人遭取消立法會參選資格。（圖／翻攝自TWITTER／@joshuawongcf）

記者謝欣辰／綜合報導

香港政府昨（30日）證實，12名民主派人士被取消9月香港立法會選舉的參選資格；這些候選人被質疑是否擁護香港《基本法》和保證效忠中國香港特區以及是否反對香港《國安法》。香港民主派人士黃之鋒對此痛批，中國政府踐踏香港自治。

據BBC報導，被取消資格的人士包括民主派活動人士黃之鋒、袁嘉蔚、劉頴匡、香港「佔領中環」時期學運領袖、現任區議員岑敖暉、《立場新聞》前記者何桂藍等人，也包括公民黨的成員，現任立法會議員楊岳橋、郭家麒等。

黃之鋒在Twitter上指責中國政府「完全無視香港人」的意願，踐踏「這座城市正消失的自治」。香港民主派也表示，這是歷來最大規模針對選舉的打壓，批評政府以言入罪、政治審查候選人，無視了民主派舉辦的初選有超過60萬人投票的民意。

▲香港民主派人士黃之鋒。（圖／翻攝自TWITTER／@joshuawongcf）

黃之鋒補充，「政權大規模取消參選資格的舉動，無異於選舉舞弊，國際社會對這次中共的舉動，定必看在眼內。同時間，這次取消資格規模超出所有人的預計範圍，形勢非常嚴峻。」並強調他們會繼續抗爭，與律師團隊決定後續行動。

香港政府在一份聲明中支持選舉委員會的決定，「今年的立法會大選的12名候選人無效。」聲明提到，候選人被禁止的理由是，他們不遵守香港的憲法《基本法》。政府補充，選舉委員仍在依法審查其他提名的有效性，「我們不排除更多提名無效的可能性。」

香港中聯辦發言人表示，有關決定是根據《基本法》和香港《國安法》作出，理據充足，合法合規。他批評，被取消資格的參選人公開鼓吹「港獨自決」，言行已突破法律底線，還乞求外部勢力制裁香港，干預香港事務，宣稱當選後將否決預算案等癱瘓政府，是劣跡斑斑。

身在英國的香港民主派人士羅冠聰對此指責，港府正在消滅反對聲音，令人憤怒，呼籲國際社會要強硬回應，認為這是破壞了人民的政治權利。