「因為德國不付錢！」　川普下令：將撤走約1.2萬士兵

▲美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國國防部部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）29日宣布，因「戰略考量」將撤出近1.2萬駐德美軍，而美軍在歐洲的指揮部將從德國斯圖加特搬遷到比利時的蒙斯。這裡也是北約歐洲盟軍最高司令部的所在地。但美國總統川普卻直接表示，「撤出是因為德國拖欠北約大量軍費。」

據法新社報導，目前美國在德國駐軍3萬4500人。美國國防部可能近幾周就會調動，預計將會把派駐德國的大約6400名軍事人員送回美國，將近5600名人員則會調往其他北約組織國家。埃斯珀表示，削減的部分兵力將重新部署到意大利和比利時，此舉是為了應對俄羅斯的軍事野心。

美國自第二次世界大戰之後一直在德國駐軍。美國目前在德國駐有3.6萬人的部隊，人數之多居北約成員國之首。本次將撤出約1.2萬美軍人員，使駐德美軍人數大幅減少約三分之一。按照埃斯珀的說法，這是美國在歐洲重新設防大計劃中的一部分，是「重大戰略和積極的轉變」，將落實美國和北約對俄羅斯的威懾作用的核心原則。

▲ 德國格拉芬韋赫美軍訓練基地。（圖／達志影像／美聯社）

埃斯珀強調，從德國部分撤軍行動是出於「戰略考量」，派駐德國美軍部隊將約2萬4000人。調防的主要目的是加強北約東南側黑海附近的部署。不過，在埃斯珀剛剛舉行完記者會幾分鐘，美國總統川普就表示，此次撤軍是因為德國不願意付錢，「我們減少駐軍就是因為他們（德國）不願意付錢。就這麼簡單。」

美國從德國撤軍三分之一的行動，是近十年來最大規模的一次。雖然美國國防部將本次撤軍描述成加強在歐洲地區對俄羅斯的威懾作用，不過埃斯珀也承認，撤軍行動因為川普今年6月要求加快削減駐德部隊。根據撤軍計劃，美軍一個戰鬥機中隊將搬遷到意大利，部分軍隊將移防至波蘭。

川普一直要求德國增加向北約支付的經費，對德國過少的國防開支相當不滿，並稱美國為保護德國付出了「昂貴的代價」。美國裁減駐德美軍，可能會對德國的經濟和戰略造成衝擊，因為數以萬計美軍自二戰結束以來一直駐紮在德國。

根據2014年北約峰會確定的標準，北約歐洲成員國在2024年之前把防務支出提高至佔GDP2%的水平。儘管德國近年來增加了防務開支，但德國承認根據對目前情況的評估，國防預算要到2031年才能達到這一標準。