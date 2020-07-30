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擇偶都是性驅使！男網友稱男生「8成看外表」　普遍比女生膚淺

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▲正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有男網友認為，男生擇偶條件比較膚淺都是喜歡「腰瘦」、「奶大」「又白又正」的女生。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者林彥臣／綜合報導

兩性之間誰的擇偶條件比較膚淺，經常是引發網友撻伐異性的論戰話題。不過有一位男網友在Dcard上開啟了這個話題，但是他的論點不是撻伐女性，而是自認男性比較膚淺，擇偶動機都是由「性」驅使，擇偶的條件往往是8成的外表、2成內涵。這個論點引發網友的熱烈討論。

原PO發文表示，有些人很愛說女生膚淺「有錢屌就大」，確實女生擇偶會看重經濟條件，但大部份的女生其實都只是希望有穩定工作，足夠一起負擔家庭開銷
不是單方面想被養。

請繼續往下閱讀...

▲正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO認為，假如女生擇偶條件是「外表5成」、「內涵5成」，男生就是「外表8成」、「內涵2成」（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO認為，假如女生擇偶條件是「外表5成」、「內涵5成」，男生就是「外表8成」、「內涵2成」，會這麼看重外表，重除了是「性」驅使之外，還有個關鍵就是想「帶出去有面子」，可以側面反映自己有眼光、條件好，把女生當附屬品的大男人心態，所以普遍都想找「腰瘦」、「奶大」「又白又正」的女生。

網友對於這樣的論點回應表示，「我覺得標題跟內文不符吧，標題應該叫『我比其他人膚淺』XDDD」、「你484以為發這種文就能有砲打啊，嘻嘻」、「沒有吧，男女膚淺的點不一樣，且每個人膚淺的點也不一樣，而且越長大就越覺得那不是膚淺而是現實」、「覺得膚淺不分男女啦…但畢竟都只是部分，也不能以偏概全」、「愛面子程度和看外表程度女生絕對不少於男生，雖然很不想這麼說 但這是千真萬確」、「幫女權講話，並不會幫你破處，像極了愛情」。

▲▼有錢,超跑,藍寶堅尼,購物。（圖／達志影像／示意圖）

▲也有人認為，女生只是膚淺的方式不同而已。（圖／達志影像／示意圖）

但也有女網友回應，膚淺的人不分男女，只是膚淺的點不同罷了，男生會比較女朋友長相帶出去有沒有面子，女生會比較男友的職業跟財產，她也有聽過沒經濟能力都靠老公養的女人成天炫耀自己拿名牌包開名車，這種女人也沒比膚淺的男人好啊！覺得膚淺跟性別沒有太大的關係。

原文連結

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