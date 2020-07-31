歐巴馬哀悼人權運動領導人路易斯　暗批川普詆毀「民主選舉」

▲川普試圖阻止人民投票。（圖／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）30日出席非裔美國人民權運動領導人約翰路易斯（John Lewis）的葬禮，在悼詞中暗批總統川普（Donald John Trump）動用聯邦人員對付抗議示威者，並試圖壓制選民及選票。

綜合外媒報導，國會眾議員路易斯於7月17日病逝，30日在亞特蘭大市埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）舉行葬禮，歐巴馬到場致意表示，「路易斯擔任議員17年，一生支持民主反對種族歧視，為非裔美國人民的權利奮鬥，同時也在自己競選美國首位非裔總統上有很大的幫助。」

美國因「佛洛伊德之死」爆發反種族主義示威後，川普曾派軍隊驅離白宮外的抗議示威者，同時在選前不到100天仍持續攻擊郵寄投票，當局卻用關閉投票所及針對少數族群與學生的身分證件等手段，來侵害他們的投票權。

據路透社報導指出，歐巴馬於喪禮上發表的悼詞中提到，「即使我們坐在這裡，還是有當權者用自己最大的權力透過關閉投票來阻止人們投票，以限制少數民族來攻擊我們的投票權。」同時抨擊共和黨試圖壓制少數民族的投票權益。

歐巴馬雖未直接指名道姓，但這些言論的指控都指向川普，同時也希望年輕人走上街頭抗議，帶來真正的改變。