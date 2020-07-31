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川普要求延期總統大選：不然美國將「非常難堪」！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普在Twitter上呼籲延期2020總統大選。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普30日（美東時間）在Twitter表示，2020總統大選應該要延期，因為疫情而增加的郵寄投票「可能導致舞弊和不準確結果」，大選應等到人們可以「正規、保險和安全」投票的時候舉行。儘管目前沒有任何證據能證明郵政投票不安全和可能導致舞弊，但這不是川普第一次高調聲討郵寄投票。

美國政府選舉管理部門鼓勵郵寄投票，是希望簡化程序，以便幫助更多選民能在疫情的恐慌中繼續履行公民義務。

在一連串推文中，川普表示，「全民郵政投票」的方式，將使11月份的大選成為有史以來「最不準確和舞弊泛濫」的一次，並將讓「美國感到非常難堪」。川普提到，民主黨大談外國勢力影響，但是他們知道郵政投票最容易被外國操縱，而在已經進行過郵政投票的地區，最終結果「被證實是災難性的」。不過，川普並沒有直接證據顯示郵政投票的各類舞弊行為。

據CNN報導，川普言論隨即惹來民主黨批評，民主黨總統候選人拜登競選拍檔熱門之一、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）表示，川普的貼文很明顯是因為「知道自己將輸給拜登」；民主黨眾議員基爾迪（ Dan Kildee）斥責「現任總統散播謊言並建議推遲選舉，從而維持自己的權力。」

共和黨也對延遲大選有所保留，如川普盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示：「我認為這不是一個特別好的主意。」

加州、尤他、夏威夷、科羅拉多、俄勒岡和華盛頓都在7月初表示，總統大選將準備採用全民郵政投票方式，以降低疫情對選民的影響。上述6州將自動把選票寄到註冊選民家中，並要求選民自行將填寫好和封好的選票，在選舉日之前寄回或在選舉日送到投票站。

據統計，約半數的州允許選民選擇通過郵寄方式投票。有批評人士指出，郵寄投票有可能讓一些在不同選區有住址的人多次多地投票；不過，也有專家指出，美國多次全國和地方研究都顯示，沒有證據證明郵寄投票會造成大規模舞弊行為。

今年美國總統大選將在11月3日舉行。根據美國憲法，總統沒有權力單方面改變投票日期；若要更改大選投票日，也就意味著要改動聯邦法律，則需先經國會通過，而共和黨和民主黨達成共識的可能性不大；即使投票日改變，川普的任期依然會按憲法規定在明年1月20日結束。

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