徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時代力量回應了

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，搜索4位現任立委陳超明、趙正宇、蘇震清、廖國棟等人在立法院中興大樓的辦公室，前立委陳唐山，以及時任立委的時代力量主席的徐永明也遭檢調單位調查。對此，時代力量秘書長陳志明表示，時力因配合原住民族日彈性調整放假，目前狀況仍在瞭解當中。

檢調獲報，有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委，利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員，要求主管機關協助，專案小組經過長期蒐證確認後，鎖定民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、前民進黨立委陳唐山、前時代力量立委徐永明等6名分屬各黨派立委，並於31日清晨發動搜索約談行動。

對此，陳志明受訪時表示，時力配合原住民族日彈性調整放假，目前狀況仍在瞭解當中，不過他也強調，檢調單位並沒有到時代力量黨中央進行搜索，因此狀況並不清楚。

此外，包括蘇震清、趙正宇與陳超明等人，經記者致電詢問，手機調整至語音信箱或關機，相關反應目前無從得知。有國會助理私下表示，不清楚實際的狀況，僅表示低調不願多談。

對此，立法院31日回應，有關今早檢調搜索本院委員研究室，依據刑事訴訟法第149條檢方通知院方後，由院方派人陪同依法配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

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