　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上第7度！檢調突襲立院搜索藍綠6立委　前6次...民進黨佔4次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 立法院外觀 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 檢調今突襲立法院，多名藍綠立委辦公室遭搜索，這也是歷年來檢調第7度搜索立院 。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

檢調於31日下午突襲立法院，多名立委辦公室遭搜索，這也是檢調近年來第7度搜索立院，前次是2016年為調查收賄案，搜索立法院秘書長林錫山辦公室，創下史上搜索行政層級的最高紀錄震驚社會，當時檢調依規定，發動搜索時有知會時任院長王金平，此次行動立法院長游錫堃應已知情。

國民黨籍前立法院秘書長林錫山於2016年，被控以洩漏標案、綁標等方式協助廠商得標收賄，最高法院於2019年依貪汙等11罪，累計判刑36年確定，並沒收近2.7億元犯罪所得，而林錫山也已於2019年7月19日入監。

檢調搜查立院可追溯至2007年，民進黨立委薛凌涉陽信超貸案，遭檢方強勢搜查，民進黨總召柯建民還為此表達不滿，希望檢察官不要濫權，但院長王金平卻出面緩頰，指事前已知情，只是需要保密；最後薛凌無罪確定，但丈夫陳勝宏更一審判2年8月。

同年8月，南投檢方搜索民進黨立委高志鵬辦公室，更將辦公室副主任姚昇志帶走，高志鵬當時得知此事，表示相當遺憾；最高法院於2018年12月，依貪污罪判高志鵬4年6月確定，並於2019年1月17日執行，姚昇志則判1年4月。

同年12月，民進黨立委陳朝龍涉賄選被檢方拘提，但此次檢方並未通知王金平，但有比地檢「更高層次」者，向他徵詢意見；最高法院認定，陳朝龍於2007年參選立委時，給了里長60萬賄選，判3年2月確定。

另外，檢調於2009年6月，更因民進黨立委郭玟成涉客運關說案，直接將他從立院帶走，高院判決無罪確定。

國民黨立委呂學樟辦公室主任，於2013年涉嫌新竹教育補助弊案，遭檢調搜索，呂學樟當時表示，他到了立法院接到電話，才知道此事，並強調，若檢調有疏失將會追究；最後有多名議員遭判刑，而呂學樟辦公室主任徐明松獲判無罪。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／李登輝遺體將火化　長眠五指山軍人公墓
女友後座睡翻「低胸驚見亮點」熱狗偷拍PO網！粉絲狂抖：不會被
62年後終與亡兄重逢！李登輝淚灑靖國神社：父親無法接受死訊不
SOGO經營權「爆收賄數千萬修公司法」！蘇震清等5立委遭檢調
快訊／蔡英文下令設置李登輝追思場所　台北賓館明天正式開放
LIVE／李登輝治喪事宜　總統府工作小組會議最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搜索立委陳超明現場曝！住處和服務搜查1小時　檢調帶往北機站約談

快訊／台北科技大學20歲男學生...「墜落第二教學大樓」命危！急送醫搶救中

臉書質疑韓國瑜東吳大學學歷　專頁管理人挨告妨害名譽獲不起訴

快訊／高雄砍情敵引爆街頭復仇記！女煞與男友當街被狂打強擄　警飛衝圍捕

與人夫車上搖擺！小三怨「很大下會痛欸」　正宮聽嬌喘心碎…她喊：我跟他沒有

竹聯小弟藏「4短2長」一肩扛　警逮藏槍情侶檔...真理褲女孩路過超淡定

驚險畫面曝！男駕車恍神連環撞　波及5車電線桿也遭殃 …

1秒變布告欄！苗栗女玩太累...回家途中撞爛候車亭　車頭全毀受傷送醫

快訊／SOGO經營權「爆收賄數千萬修公司法」！蘇震清等5立委　遭檢調搜索

攔查嗆警「皮條而已，你什麼趴數」　台北男罰款0元漲到3萬

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

搜索立委陳超明現場曝！住處和服務搜查1小時　檢調帶往北機站約談

快訊／台北科技大學20歲男學生...「墜落第二教學大樓」命危！急送醫搶救中

臉書質疑韓國瑜東吳大學學歷　專頁管理人挨告妨害名譽獲不起訴

快訊／高雄砍情敵引爆街頭復仇記！女煞與男友當街被狂打強擄　警飛衝圍捕

與人夫車上搖擺！小三怨「很大下會痛欸」　正宮聽嬌喘心碎…她喊：我跟他沒有

竹聯小弟藏「4短2長」一肩扛　警逮藏槍情侶檔...真理褲女孩路過超淡定

驚險畫面曝！男駕車恍神連環撞　波及5車電線桿也遭殃 …

1秒變布告欄！苗栗女玩太累...回家途中撞爛候車亭　車頭全毀受傷送醫

快訊／SOGO經營權「爆收賄數千萬修公司法」！蘇震清等5立委　遭檢調搜索

攔查嗆警「皮條而已，你什麼趴數」　台北男罰款0元漲到3萬

台股12700點得而復失！台積點疲弱跌近2%　指數跌58點收12664點

夏日必備的制汗爽身劑、體香膏使用秘訣！　做錯2件事效果差還傷肌膚

輕鬆入手5G手機　LG VELVET輕旗艦機19,990元帶回家

蔡英文社群之夜增「向民主先生致敬」橋段　民眾可線上向李登輝致意

富邦盃少棒／新北興穀惜敗無緣晉級　洪浩仁求進步帶領球隊

投進復賽首分+致勝兩罰 戈貝爾：人生就是這麼不可思議

訂Uber Eats「一天連2餐沒收到」崩潰大哭！　一隻阿圓曝外送員私訊截圖：會不會太扯

中職／德保拉拚10連勝戰伍鐸　運彩看好中信兄弟

搜索立委陳超明現場曝！住處和服務搜查1小時　檢調帶往北機站約談

快訊／李登輝家屬尊重國家安排　遺體火化長眠五指山軍人公墓

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

小貨車撞機車　駕駛頭部變形不治

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

睡醒下體毛被女友剃光！新竹男崩潰提告

快訊／北市松山區敦化北路「2公車對撞」

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

即／SOGO經營權「爆收賄修公司法」　5立委遭搜索

即／「桃園版秋紅谷」驚見男浮屍！

1僧2女客雅溪放生　細長黑滑活體倒河裡

台中米娜露出照瘋傳！本尊到案稱「想紅」

為了養家…單親媽外出借錢　結果4月大女兒死在家裡

更多熱門

相關新聞

徐永明疑涉收賄遭搜索　時力回應

徐永明疑涉收賄遭搜索　時力回應

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，搜索4位現任立委陳超明、趙正宇、蘇震清、廖國棟等人在立法院中興大樓的辦公室，前立委陳唐山，以及時任立委的時代力量主席的徐永明也遭檢調單位調查。對此，時代力量秘書長陳志明表示，時力因配合原住民族日彈性調整放假，目前狀況仍在瞭解當中。

蘇震清立委辦公室遭搜索　5位檢調人員神情嚴肅帶走資料

蘇震清立委辦公室遭搜索　5位檢調人員神情嚴肅帶走資料

快訊／立院：檢調衝立院搜索4立委研究室

快訊／立院：檢調衝立院搜索4立委研究室

防疫破口？8/1外籍人士來台就醫爆爭議

防疫破口？8/1外籍人士來台就醫爆爭議

「香港的未來...」李登輝20多年前2大神預言

「香港的未來...」李登輝20多年前2大神預言

關鍵字：

立法院檢調搜索國民黨民進黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

iPhone 12要來了！首發價格曝光

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

陳水扁憶李登輝　曾勸告「不可以讓副總統看公文」

王瞳解凍《多情》霸氣登場　收視率出爐

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面