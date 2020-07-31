史上第7度！檢調突襲立院搜索藍綠6立委　前6次...民進黨佔4次

▲ 檢調今突襲立法院，多名藍綠立委辦公室遭搜索，這也是歷年來檢調第7度搜索立院 。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

檢調於31日下午突襲立法院，多名立委辦公室遭搜索，這也是檢調近年來第7度搜索立院，前次是2016年為調查收賄案，搜索立法院秘書長林錫山辦公室，創下史上搜索行政層級的最高紀錄震驚社會，當時檢調依規定，發動搜索時有知會時任院長王金平，此次行動立法院長游錫堃應已知情。

國民黨籍前立法院秘書長林錫山於2016年，被控以洩漏標案、綁標等方式協助廠商得標收賄，最高法院於2019年依貪汙等11罪，累計判刑36年確定，並沒收近2.7億元犯罪所得，而林錫山也已於2019年7月19日入監。

檢調搜查立院可追溯至2007年，民進黨立委薛凌涉陽信超貸案，遭檢方強勢搜查，民進黨總召柯建民還為此表達不滿，希望檢察官不要濫權，但院長王金平卻出面緩頰，指事前已知情，只是需要保密；最後薛凌無罪確定，但丈夫陳勝宏更一審判2年8月。

同年8月，南投檢方搜索民進黨立委高志鵬辦公室，更將辦公室副主任姚昇志帶走，高志鵬當時得知此事，表示相當遺憾；最高法院於2018年12月，依貪污罪判高志鵬4年6月確定，並於2019年1月17日執行，姚昇志則判1年4月。

同年12月，民進黨立委陳朝龍涉賄選被檢方拘提，但此次檢方並未通知王金平，但有比地檢「更高層次」者，向他徵詢意見；最高法院認定，陳朝龍於2007年參選立委時，給了里長60萬賄選，判3年2月確定。

另外，檢調於2009年6月，更因民進黨立委郭玟成涉客運關說案，直接將他從立院帶走，高院判決無罪確定。

國民黨立委呂學樟辦公室主任，於2013年涉嫌新竹教育補助弊案，遭檢調搜索，呂學樟當時表示，他到了立法院接到電話，才知道此事，並強調，若檢調有疏失將會追究；最後有多名議員遭判刑，而呂學樟辦公室主任徐明松獲判無罪。

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