美國「毅力號」升空！　今夏第三艘探測器飛往火星

▲美國火星探測器「毅力號」成功發射升空，預計明年2月抵達火星。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國東部時間上午7點50分，火星探測器「毅力號」（Perseverance）於佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）由「擎天神5號」火箭搭載升空，雖一度傳出出現通訊問題，但後來也已經修復，並成功進入預定軌道。預計7個月後，於2021年2月18日抵達火星傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）。

「我對我們將要做的事情感到非常興奮，因為我們將以發射毅力號開始2020年的火星任務。這跟我們曾經送去火星的探測車都不一樣，因為它目的是研究天體生物學。我們嘗試在另一個世界尋找古代生命曾經存在的證據。」，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，毅力號此趟的目的是收集約30顆火星岩帶回地球，供日後任務使用，以及測試將二氧化碳轉換為氧氣的技術，並尋找火星上是否有古老生物生存過的痕跡。

▲毅力號將在火星展開收集礦石和尋找古老生命跡象等的多重任務。（圖／路透）

波音（Boeing）和洛歇馬丁（Lockheed Martin）合資企業聯合發射聯盟公司（United Launch Alliance）的火箭「擎天神5號運載火箭541型」，主要負責這次搭載毅力號升空的任務。這是美國太空總署自1997年首部火星探測車「旅居者號」（Sojourner）之後，第九次的探索火星任務，也是繼中國和阿聯酋後，今夏再有火星探測器升空。

毅力號為改良自2012年成功抵達火星的「好奇號」（Curiosity），重一公噸，配備一支由小型核動力發電機推動的兩米機械手臂，和特殊設計的傳感器，藉此將首度錄下火星上的聲音。另外還搭載了一架自主飛行的小型無人機「機智號」（Ingenuity），它將在大氣密度僅為地球1%的火星首次測試動力飛行。

整個火星探測任務的成本預計約為27億美元。

先前曾有美國的火星探測器證實，火星擁有火山、火星極冠 (Mars polar caps)，還有非常複雜的水和地質演化史，也發現早期的火星擁有滿足生命所需的所有條件，推測35億年前的火星類似早期的地球，氣候較溫和也擁有湖泊、河流以及構造簡單的微生物，至於為何會變成如今寸草不生的模樣，一直是科學界的一大謎團。

▲科學家相信火星上曾有過生命。（圖／取自NASA官網）

7月因火星衝（地球、火星在太陽同側呈直線排列），可縮短行程時間和燃料，因此本月除了美國外，阿拉伯聯合大公國的「希望號」（Amal）軌道太空船與中國的「天問一號」探測器，也都相繼在20日和23日發射升空，加上30日美國NASA「毅力號」也成功發射，已有三個國家在本月先後展開火星探索任務。

▲阿拉伯和中國在本月也都陸續發射火星探測器。圖為陸火星探測「天問一號」。（圖／央視新聞）

布萊登斯坦表示，他並不認為NASA是與其他國家進行火星競賽，NASA歡迎更多的國家探索並分享宇宙科學。