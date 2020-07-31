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川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行

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▲▼川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲川普民調持續落後民主黨參選人拜登，想延後大選。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普以郵寄投票有舞弊嫌疑，應該延後11月3日的總統大選，甚至乾脆取消，但他的提議當天就遭到同為共和黨的國會議員們拒絕。儘管他們絕大部分都同意郵寄選票可能衍生的問題，但一致認為投票日期應該照原計畫進行。

路透社報導，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）接受訪問時指出，大選將會如期舉行；眾議院共和黨籍領袖麥卡錫 （ Kevin McCarthy）則透過新聞稿，嚴詞拒絕延後大選，「聯邦大選的歷史上，我們沒有一次不如期選舉，我們應該維持原樣。」

事實上，總統並沒有權力置喙總統大選日期，此權力是由美國憲法賦予國會，讓他們選定大選時間。麥康諾接受「WNKY-TV」訪問，內容在推特上播出；他強調美國總統大選從未改期，戰時和經濟蕭條期間都是如此，「無論什麼情況我們都能挺過去，11月3日的選舉如期舉行。」

不只民主黨人第一時間譴責川普，批評他想借此轉移經濟、疫情、人權等議題，就連眾共和黨人都不能苟同這個荒謬的主意。「我認為他對郵寄選票的擔心確實合理，但延遲大選不是正確答案」，與友川議員、參院司法委員會主席葛拉罕（Lindsey Graham）表示，「我想我們11月可以安全投票，延遲選舉大概不會是個好主意。」

►想延後大選！堅稱「郵寄投票」大騙局　川普：乾脆先不要選？

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