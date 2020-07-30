被李眉蓁稱不知道台中最南在哪　林佳龍隔空回應：當然知道是霧峰

▲林佳龍在臉書表示，當然知道霧峰是台中市最南行政區。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前上節目面對桃園市議員王浩宇提問高雄相關問題，連連被考倒，其中一題高雄最南端的區是哪一區，也引發各方唇槍舌戰。李眉蓁30日再次被問及表示，像以前林佳龍市長也不知道，台中最南是霧峰，以為是烏日。對此，交通部長林佳龍也隔空做出回應。

對此，林佳龍今在臉書發文回應，當然知道霧峰是台中市最南行政區，霧峰是台中米倉，有林家花園、光復新村青創基地、芋頭香的益全香米、民生故事館、議政博物館，還有霧峰酒莊的金牌初霧燒酌。

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林佳龍說，上個禮拜與陳柏惟才玩一波，並提及陳其邁好久沒來霧峰了，照片是2018.12.21他們一起在光復新村做瑪德蓮、沖咖啡。他表示，雖然霧峰沒有丹丹漢堡，但仍歡迎安心旅遊，拿三倍券來台中最南行政區的霧峰消費。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

李眉蓁上台北錄節目時，被桃園市議員王浩宇連環5題考倒，引起許多爭議。其中一題高雄最南端的區，王浩宇表示是「林園區」，陳其邁也做出同樣回答還說「這是基本常識」，不過李眉蓁發言人呂謦煒則指出其實陳其邁也不知道「高雄最南端在哪裡」，因為高雄最南端明明就是旗津區中興里，雙方你來我往。

國民黨候選人李眉蓁30日再次被問及，她說：「我們後來發現最南不是林園是是旗津區的中興里，那他們也是沒有查清楚，像以前林佳龍市長也不知道，台中最南是霧峰，以為是烏日，其實這樣不見得說他就不是一個好市長，治理城市跟知道東南西北，我覺得不應該在這個問題上去執著。」

民進黨候選人陳其邁則說，高雄在本島當然是林園，假如把離島算進去，當然是太平島，謝謝指正。發言人邱俊憲補充，普羅大眾可能都認為高雄市最南邊應該是林園，當然非常遙遠的太平島或東沙島，在行政區上歸屬於高雄市的旗津區，可是一般市民其實沒辦法抵達到那個地方去，所以這不是對錯問題，而是一般市民對於地理環境的認知的概念。

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