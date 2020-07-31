僅次大陸！台灣論文5年造假73篇　潘文忠：資料庫取樣少不恰當

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國私校工會今（31日）召開記者會指出，根據學術論文搜尋系統（Retraction Watch）統計，從2012到2016年間，台灣造假論文有73篇，居全球第二，僅次於中國，成為名符其實的「學術詐騙國」。對此，教育部長潘文忠說明，該資料庫所刊登的論文非全面取樣，70多篇偽造論文中，其中有63篇來自2位副教授，用2人行為來論斷是否為「詐騙國」，並不恰當。

私校工會指出，台灣近來開始熱搜學術論文，舉凡高官政要、學術龍頭的研究都成了大眾抓鬼的對象，顯示社會對於學術界的高度不信任感，不僅讓學術公信力搖搖欲墜，也讓文憑對個人能力失去鑑別。私校工會依「論文撤稿監視」統計，2012至2016年之間，台灣因偽造審查的國際論文撤稿數量有73篇，居全球第二，僅次於中國，若考量學術人口數，台灣被撤論文的數量則高居全球之冠，成為名符其實的「學術詐騙國」。

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潘文忠對此回應，經教育部整理資料發現，這是比較少數的取樣，73篇多半來自日前違反學術倫理的兩個副教授，這項排名不是那麼全面。

潘文忠也說，學術基本態度是對學術論文真誠，這代表學生、學者、專家一個人在學術發展中的重要證明，是一輩子的事。日前有論文抄襲個案，教育部除加強學術倫理這方面的教育外，也將對抄襲或冒名代寫，提出配套措施。潘文忠說，目前也與國家圖書館開發專屬的比對軟體，確保論文的品質。呼籲與論文相關的學者要深刻謹慎，另外慎選審查委員，也是學校必須注意的事。

