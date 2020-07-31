要求軍艦、基地更名　美國出現「轉型正義」聲浪

▲美國多處軍事基地與軍艦被要求改名。圖為卡爾文森號航母(Carl Vinson)。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

隨著有關種族不平等和警察不當行為的街頭抗議仍在持續，全美各地都在反思歷史和被定位為英雄的人物，並開始探討相應的紀念碑與銅像，美國陸軍的基地與海軍軍艦的命名方式如今也受到了討論，以涉有種族歧視者的歷史人物命名是否恰當。

在美國多處如李將軍、石牆傑克森以及拿破崙等的銅像被拆毀後，以當年分裂國家的南軍將領以及南方邦聯為名的基地與軍艦也開始受到檢討。如美國海軍錢德勒維爾號（ CG-62,USS Chancellorsville）以及美國海軍觀測艦莫里號（USNS Maury T-AGS-66）。

▲李將軍生前曾領導南方軍隊捍衛奴役、壓迫、剝削、殘害少數民族的體制。圖為銅像被罩上黑布。（圖／達志影像／美聯社）

錢德勒維爾為地名，南北戰爭時李將軍在此處只用了6萬人部隊，以寡敵眾擊敗了擁有優勢的13萬北軍部隊。另外馬修莫里則為美國的海洋學家，以從事洋流調查、風向調查為名，被稱為「現代海洋學之父」，在南北戰爭後他加入了南方的邦聯海軍。

另外遭到點名的還有卡爾文森號（CVN-70 ,USS Carl Vinson）和史坦尼斯號（CVN-74 ,USS John C. Stennis），兩艘軍艦都是以相當支持美國海軍的議員為名，不過他們也都是種族主義者，有過很多種族不平等的言論，甚至在1960～1970年代的黑人平權運動也是百般阻撓。

然而白宮對於更名運動並不認同，總統川普先前曾表示，這些基地與軍艦都有光榮的歷史，他們的名氣，早就超過南軍將領本身，甚至認為這是美國偉大遺產的一部分，並且會動用總統的權力，否決改名的法案。

▲川普對於更名運動不以為然。（圖／路透）

目前，美國海軍已立法禁止南方邦聯旗出現在海軍所屬設施、船艦、飛機與潛艦上的公共空間與工作場所。雖然美國南方仍有不少人以邦聯旗為榮，並將其視為對南北戰爭時期戰亡的南軍將士紀念，不過也有許多人視其為壓迫與「黑歷史」的象徵；先前陸戰隊為遏止種族極端分子、白人至上主義滲透，已全面禁止象徵邦聯的任何物體。