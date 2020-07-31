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伊朗用模型演練「打航母」　荷莫茲海峽戰雲升溫

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▲▼ 。（圖／翻攝自Maxar Technologies）

▲伊朗有一艘自造的樣機航空母艦在阿巴斯港被發現。（圖／翻攝自Maxar Technologies）

記者謝欣辰／綜合報導

隸屬伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）28日晚上在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行遠程彈道導彈和無人機軍事演習時，襲擊了包括美國航空母艦複製品在內的模擬目標，使美國在卡塔爾和阿聯酋的兩個基地進入了高度戒備狀態。

據CNN報導，美國1月份殺害了一名伊朗將軍卡西姆·蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）之後，美軍位於伊拉克的陣地就數度遭到伊朗發射的彈道導彈攻擊，造成了一些物質損失，也有官兵受傷。伊朗使用的遠程彈道導彈一直都是競爭對手沙烏地阿拉伯關注的焦點武器。

▲在Sepahnews發布的這張照片中，伊朗革命衛隊的快艇在軍事演習中發射了導彈。（圖／翻攝自Sepahnews）

▲在Sepahnews發布的這張照片顯示，伊朗革命衛隊的快艇在軍事演習中發射了導彈。（圖／翻攝自Sepahnews）

美國軍方發言人比爾·厄本（Bill Urban）上尉說，當地時間上午5時30分左右，伊朗向阿拉伯海灣南部發射了數枚彈道導彈，初步評估表明，這可能對烏代德（Al Udeid）空軍基地和阿布扎比（Al Dhafra）空軍基地構成威脅；由中央司令部負責監督伊朗在該地區的軍事行動，出於謹慎起見，兩個基地都提高警戒狀態，並在幾分鐘後宣布解除狀況。

據《Maxar Technologies》提供的衛星照片顯示，伊朗2月15日有一艘仿造的模型航空母艦在阿巴斯港被發現。自美國總統川普（Donald Trump）於2018年退出具有里程碑意義的核協議後，荷莫茲海峽因屬於全球約20％的石油貿易通過戰略水路，所以一直是美國和伊朗之間緊張局勢的原因。

美國第五艦隊發言人麗貝卡·里巴里奇（Rebecca Ribaric）指揮官表示，美方不清楚伊朗建造使用航母模型的意圖和「戰術價值」，但美國海軍有信心能防禦海上各種威脅。

據一名五角大樓的消息人士透露，美國海軍將針對伊朗用尼米茲級航母進行進攻演習採取對應行動，不排除派遣更多的飛機和艦船靠近伊朗海域，以確保美國航母的安全。該消息人士還指出，伊朗用美國航母模型演習進攻是沒用的，因為伊朗現今的海上力量不足以對美國航母構成任何實質性威脅。

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