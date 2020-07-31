俄領先全球批准新冠病毒疫苗出產　安全性引發反對聲浪

▲ 俄羅斯將成為第一個批准疫苗的國家。（圖／路透）

實習記者張呈緯／綜合報導

隨著各國正積極研發新冠肺炎疫苗，俄羅斯率先表明預計在8月10日之前，成為世界上第一個批准新冠病毒（Covid-19）疫苗的國家。儘管民眾對疫苗的安全性、有效性以及後續發展表示懷疑，但有鑑於國內存在嚴重的冠狀病毒問題，藥物正在快速通過審批。

根據CNN報導，俄羅斯目前尚未發布有關疫苗測試的科學數據，沒有人能夠證明它的安全性與有效性。不少人批評，在克里姆林宮施加政治壓力的情況下，官方正大力的推廣這種效果不明確的疫苗，企圖將俄羅斯描繪成領先全球科學力量的國家。

俄羅斯科學家表示，這次的疫苗可以迅速的研發出來，是因為它是對抗其他疾病而研製的一種改良版。目前各國有些疫苗處於試驗的第三階段，但俄羅斯疫苗還在第二階段。開發人員計劃在8月3日之前完成該階段，然後在與醫務人員接種疫苗的同時進行第三階段測試。

俄羅斯衛生部說，官方尚未確定8月份的批准日期，表示一旦新藥被批准用於公眾使用，首先將為一線醫務人員接種疫苗。財富基金負責人基里爾•德米特列耶夫（Kirill Dmitriev）也表示，「我們的科學家關注的重點不是保護人類，而是保護人民」