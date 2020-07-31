白俄羅斯逮33俄國傭兵　克里姆林宮否認涉入「顛覆盟友計畫」

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）力保連任大位。（圖／路透）

文／中央社明斯克30日綜合外電報導

白俄羅斯29日逮捕33名俄羅斯傭兵，白俄羅斯今天說，已經就俄羅斯傭兵在總統大選前策畫恐怖活動展開刑事調查，並繼續追查數十名在逃傭兵。但克里姆林宮否認策畫此行動。

白俄羅斯國家安全委員會首長拉夫科夫（Andrei Ravkov）說，已經展開刑事調查，這些人會面臨策畫「恐怖活動」指控。

拉夫科夫說：「33人遭逮捕，（白俄羅斯）境內大約有200人左右。」

他表示，「搜索正在進行中」，以找出其他同夥，並抱怨稱這就像大海撈針一樣。

白俄羅斯國家安全委員會說，遭拘押人員是瓦格那集團（Wagner Group）成員，瓦格那集團是影子民間軍事公司，據報由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持者所控制，致力促進莫斯科在烏克蘭、敘利亞和利比亞境內利益。

逮捕行動發生在白俄羅斯8月9日總統大選前，強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）尋求第6度當選總統。

魯卡申柯已經拘押可能的反對派候選人及其支持者。他還指控部分批評他的人，是莫斯科當局控制的傀儡。

國營白俄羅斯通訊社（BelTA）說，當局接獲200名戰士抵達白俄羅斯的情資，「這些人要在選舉期間顛覆情勢」。

克里姆林宮今天否認任何顛覆「盟友」計畫，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「俄羅斯機構派遣人員去白俄羅斯顛覆情勢」的宣稱，是含沙射影。

培斯科夫堅稱，俄羅斯和白俄羅斯是「盟友和非常親密夥伴」。