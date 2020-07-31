買券人想獨吞15億！網傳北市10銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流出全炸鍋

▲網傳大安區彩券行開出的頭獎得主是台新銀行10名員工。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃可昀／綜合報導

網路流傳台北市大安區的威力彩頭獎得主，其實是台新銀行包牌的10名員工，據傳已向主管提離職。雖然台新金控30日澄清此說法「純屬網友虛構」，但銀行同業今天再度爆出LINE對話截圖，其中一張照片揭露了現場狀況，疑似中獎員工集體在辦公室「一起去離職」，PTT甚至還爆出其中一人打算「獨吞」15億獎金。

據《三立新聞網》報導，銀行同業釋出一張對話紀錄，內容提到「現場狀況，台新產4」、「一起去離職」，還附上一張辦公室照片，幾位員工有男有女一起入鏡，疑似正要向上級提出離職要求，很有可能就是先前傳出「包牌中威力彩」的當事人。

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▲大安區頭獎得主共抱走15.9億。（圖／記者黃彥傑攝）



另一張對話紀錄也跟著流出，有銀行同業在LINE群組發送PTT貼文連結，羨慕寫道「台新的啊啊啊啊啊…」馬上有人回應「這些人已在辦離職，法新（應是「法金」）的人」，最讓人扼腕的是，當時其中一名員工沒參加到包牌，直接與財神爺擦身而過，「那個人剛才站在台上跟我們報告市場，他超X」。其他人得知後尷尬回應，「哈哈哈地域（獄）倒楣鬼」。

台新金控30日回應，目前沒有收到員工提離職的消息，利用下班時間買彩券是員工自由，如果真的中獎當然恭喜，但並沒有集體離職事件，純屬網友的虛構謠言。不過，今（31）日再度爆出LINE對話紀錄，還有辦公室現場照片，不免掀起外界諸多揣測。

除此之外，還有人爆出一段對話紀錄，目前已經在網路廣為流傳，其中一名中獎員工堅稱那張威力彩是自己買的，不願和其他合資者平分獎金，打算自己一個人獨吞，其他合資者目前已經準備要開告，但目前尚未證實這段對話紀錄真實性。