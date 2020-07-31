北市銀行員想爽吞15億！集資9同事「已離職」看傻眼...爆準備告上法院

▲威力彩31億頭獎日前2注均分。（圖／記者周宸亘攝）



記者曾羿翔／綜合報導



威力彩31頭獎日前開出2注均分，昨日台新銀行內部10員工集資包牌中獎已提離職，沒想到今更爆出其中一名員工想獨吞15億元。據了解，想獨吞的員工認為中獎彩券由他自己所買，其他已離職的人準備打官司。有消息人士指出，該事件已在金融圈傳開。

根據《三立新聞網》報導，一張疑似金融圈同業的對話紀錄提到，「台新事件是真的」、「部門13人有10人包牌，3人沒跟到」、「人性就是貪」。但目前還無法證實該段對話的真實性。對話也在批踢踢引起討論，有網友就表示，「這很考驗人性阿！坐下來看戲」、「有收到傳聞，包括中獎名單」、「好像集資買中了都會這樣」。

請繼續往下閱讀...

▲威力彩日前終結47連槓。（圖／記者湯興漢攝）



北市大安區頭獎昨日爆出是台新銀行內部員工包牌，後來傳出員工集體提離職，台新銀行對此回應「純屬虛構」。不過有網友上求職網搜尋，該銀行已在28日開出5到6個職缺，事件疑似沒那麼單純。另外，台灣彩券公司也表示，目前2注的頭獎得主都還未來兌獎。

《ETtoday》查證，發現該徵才資訊，需求人數僅1至2人，上班地點一樣是位於大安區，且同樣是28日更新，跟網友的截圖有所出入。

