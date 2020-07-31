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嘉義新興打卡秘境　荷苞嶼及大林明華園生態園區

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▲▼ 「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」活動開跑囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」活動開跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」開跑囉!防疫措施大鬆綁，嘉義縣環保局特別於暑假期間舉辦寫生活動，徵件時間自8月1日上午8點開始至8月23日下午5點截止，凡在此期間將稿件送至環保局者，除前50名可獲得保溫瓶外，票選出前三名各獲得3000、2000及1000元全聯禮卷，獎品有限，欲報名民眾要抓緊腳步，把握機會！

▲▼ 「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」活動開跑囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲荷苞嶼及大林明華園生態園區 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局局長張根穆表示，荷苞嶼位於82快速道路交流道下鹿草焚化爐旁，荷包嶼的「荷包」是原住民語，是島嶼的意思；環保局為改善荷苞嶼大排水質，2005年及2007年分二期打造為兼具有水質淨化及景觀功能的人工濕地，同時選用嘉義縣縣樹台灣欒樹、縣花玉蘭花及多種景觀植物，經過多年的經營維護，園區生態豐富，達到休閒、教育及生態保育功能，成為最佳生態教室；目前也向行政院環保署申請環教育場所認證，預計年底會通過認證，屆時歡迎各地環保伙伴來嘉義縣進行一趟環境教育學習之旅。

▲▼ 「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」活動開跑囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，大林明華園生態園原為民眾不願停留的墓地，環保局在2007年12月完工並打造為改善河川水質亦能營造親和力溼地公園，園區擁有豐富的生態資源，有水生植物、動物及鳥類等，濕地池中也多種魚類，園區內的櫻花，花開季節隨著日出、夕陽迎合水面波漾，美不勝收，除了是附近民眾休憩散步的好場所外，也成為外來遊客及網美拍照打卡的秘境。

▲▼ 「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」活動開跑囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局表示，本次辦理「荷苞嶼及大林明華園生態園區寫生」雖然獎品有限，主要希望透過寫生過程，讓民眾來園感受大自然的熱情與生態之美，對生活周遭環境多一些關心與注意，了解具有水質淨化功能的人工溼地，並進一步珍惜水資源及能更加了解溼地的存在價值，溼地知識與大自然保護的概念在大小朋友的心中發芽。

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