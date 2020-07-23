高雄議長補選民進黨人選終定案　推張勝富出馬對戰曾麗燕！

▲高雄議長補選國民黨推曾麗燕(左)、民進黨推張勝富(右)。（合成圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡後，高雄市議會將補選議長，底定於7月31日完成議長補選，國民黨雖早在6月份就確定由市議員曾麗燕出馬，但茶壺風暴依然上演中，甚至讓江啟臣用黨主席一位來確保能勝選；而民進黨推派人選同樣一波三折，最終確定由張勝富出馬角逐。

▲國民黨議長候選人曾麗燕。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議長補選確定於7月31日登場，占有人數優勢的國民黨，內部團結整合卻面臨茶壺風暴，6月份時國民黨團假投票決定由有4屆市議員資歷的「阿姑」曾麗燕出馬，未料投票過程卻傳出派系分裂，讓部分原本想扶正副議長陸淑美的挺陸議員不滿，沒想到接續國民黨議員陳麗娜、吳利成遞出退出黨團運作，讓藍營團結添變數。雖然黨部祭出全體議員應以本黨提名人選「記名」投票，如有違反情事，將以黨紀處分，但若失議長寶座影響之大，讓國民黨秘書長李乾龍撂更重話表示，若藍營議長補選失利，他跟黨主席江啟臣都要「一起走路」。

▲民進黨議長補選由張勝富(左)及陳明澤(右)爭取，最後決定由張勝富出馬 。（圖／記者洪正達攝／記者洪靖宜攝）

至於民進黨部分，人選協調過程中一波三折，原先民進黨市議員鄭光峰、黃明太都有願參加登記參選，但雙方協調不成，還讓民進黨中央黨部秘書長林錫耀南下到高雄，兩人對外表示為顧全大局雙雙宣布退選。接著第二次登記有張勝富與陳明澤，最後經歷不斷協商整合下，確定由張勝富出馬爭取議長寶座，張勝富曾任原高雄縣的大社鄉長，縣市合併後轉戰議員，連任三屆，也擔任過高雄市議會民進黨團總召。

高雄市議會目前65席議員中，國民黨31席，民進黨25席，台聯議員1席，時力2席、無黨團結聯盟3席、親民黨吳益政與無黨籍議員陳幸富及范織欽各1席。國民黨掌有31席，若要穩拿議會龍頭，除了黨內要夠團結，無黨團結聯盟及無黨籍議員仍是關鍵少數。