李登輝治喪擬「國葬」規格　傳長眠五指山　官員透露：國葬法因故從未用過

▲已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）



中央社記者溫貴香、王承中台北30日電

前總統李登輝辭世，總統府秘書長蘇嘉全31日上午將召開治喪工作會議。知情人士表示，治喪事宜將比照國葬規格、尊重家屬意願與基督教儀式辦理。

知情人士表示，台北榮總證實李登輝30日晚間7時24分辭世後，總統府秘書長蘇嘉全、副秘書長李俊俋、行政院秘書長李孟諺立即驅車趕往北榮，向李登輝家屬致哀、致意，了解家屬需求，並告訴家屬，總統府31日上午召開治喪工作會議，會後將對外說明。

知情人士表示，李登輝治喪相關事宜，將比照國葬規格與尊重家屬意願，且因李登輝是基督徒，相關治喪事宜會尊重家屬意願與基督教儀式。至於李登輝曾是三軍統帥，傳將安葬國軍五指山軍人公墓「特勳區」，知情人士表示，必須等召開治喪會議後才會明朗。

▲李登輝車隊移靈。（圖／記者黃克翔攝）

內政部次長陳宗彥受訪表示，過去所謂的國葬，都是由總統成立治喪大員的方式協助家屬處理，並非依據國葬法辦理，已故的前副總統李元簇喪禮，也是由時任副總統陳建仁主持治喪大員會議，協助家屬辦理治喪事宜。有關李登輝的治喪事宜，內政部將依照總統府指揮，全力配合。

內政部官員則說，雖然現行法律有「國葬法」，但國葬法在民國37年修正施行後，就再也沒有進行修正，至今也沒有使用過。最主要的原因在於，國葬法是政府遷台前所制定、修正，且超過70年未修訂，其中法條已不符合現在時空環境，所以從未使用過。

官員指出，國葬法明訂，內政部應會同首都所在地市政府，於首都擇定地點設置國葬墓園，呈請行政院核定。所謂的首都所在地，有很大的爭議，因為現行法律並未明確規定首都地點，首都到底是哪裡。

官員表示，若以中華民國憲法中規定的中央政府所在地來看，以目前台北市的情況，可能也很難找到地點設置國葬墓園。國葬法因為這些法條不符現行時空環境，因此自政府遷台後，從未使用過。

▼已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）



▼前總統李登輝的夫人曾文惠回到位於翠山莊的住處。（圖／記者李毓康攝）