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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

海青節扭轉刻板印象！他參加活動5天後...感嘆「見證強大市場」

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▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲鄭惠心參加第五屆海峽青年節 。（圖／受訪者提供）

記者鄭思楠／台北報導

飛機降落後，機上乘客大包小包，有人24吋行李箱塞著將近半箱的泡麵，也有人冒出問號，「最近可是颱風季，會不會淹水啊……。」這是很多台灣人第一次去往大陸時腦海裡浮出的反應。有人說，資訊爆炸的時代，也抵不過一道海峽阻隔的刻板印象，然而，22歲的屏東女孩鄭惠心可沒那麼多顧忌，她做了要去福州的決定，過程只花了1秒鐘！

2017年，還在屏東科技大學上學的鄭惠心，不再循規蹈矩的成長，甚至開始嘗試各式各樣，過去22年人生中未曾做過的事、未曾到過的地方。「確定能去福州之前，我只是告知我家人，我要去大陸了，不接受阻撓，也沒有討論的空間，」鄭惠心告訴《ETtoday新聞雲》記者，當初西進的那一刻。

她表示，自己試圖用來勢洶洶的叛逆，挖掘人生的更多面貌，「應該是想學習及成長的那份動力遠多於擔心，更想看大陸最真實的模樣，所以我就去了。」

那一年的7月4日，鄭惠心跟另外8名就讀社工系的台灣大學生一起抵達福州，參加第五屆海峽青年節，他們出席的活動是福建第一個台灣社會工作系大學生實踐計畫，分別在馬尾區致睿青少年事務服務中心、福州市鵬辰社會工作發展中心等4個志工機構實習。

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲▼她在福州馬尾區實習了2個月。（圖／受訪者提供）

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

採訪過程中，鄭惠心談起了她在福州的「日常」。上午7時整，手機鬧鐘像往常一樣響起，起床簡單梳洗後，鄭惠心便和同宿舍的3個同事一起煮粥當早餐，7時55分，穿戴整齊的她，走進實習機構，開始一天的工作。

在福州的實習生活，鄭惠心和同伴一起到馬尾亭江走訪留守兒童（即父母外出打工，由祖父母輩隔代教養的兒童），除了給孩子們送去書包、文具等禮物，還到他們家裡，瞭解家庭情況，甚至繪製「家庭關係圖」，依此制訂一份幫扶計畫來幫助這些孩子。

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲當年活動合影 。（圖／受訪者提供）

鄭惠心告訴記者，「兩個月的經歷不僅增進了對大陸的瞭解、提升了專業技能，也體驗到了從未有過幫助人的成就感。」當時她還想，如果有機會，一定要再來這裡實習。

她沒想到，機會來的如此快，隔年，鄭惠心又再一次參加活動。這一次，她主要是幫扶山區裡的貧困兒童，「因為我們參與的多是城市志工服務，比較少接觸過鄉村服務工作，這對我來說是個很大的挑戰，但也給我帶來很深的觸動。」

有一次，她和夥伴們走進山區貧困村，去到一名患病的孩子家裡，「他們家住在很偏遠的地方，我們頂著大太陽走了一個多小時山路。」鄭惠心說，「看到這家人住在破舊的房子裡，我抑制不住想哭的衝動，鄉村醫保和低保的實施情況、村民的實際生活狀況、孩子們的就學、人際關係跟碰上甚麼困難等，處處提醒我們存在的價值就是協助困難中的人。」

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲鄭惠心隔年再次「登陸」。（圖／受訪者提供）

目前，大陸志工服務對象更多時候只是針對孩童，反觀台灣，志工服務的身影遍及社會各個領域，從留守兒童、受家暴的婦女、受欺凌的學生，到企業員工，甚至監獄服刑人員。

雖然台灣志工具有高度的專業性，但長達4個月的「登陸」，也讓鄭惠心敏銳地發現，台灣的志工人才豐富，但沒有多少機會能夠走出去，「反觀大陸志工培養剛剛起步，並且政府購買志工服務的力度很大，所以，我認為未來非常有前景。」

鄭慧心現在已經在屏東縣社會處婦幼科擔任志工，對於未來，她仍然野心勃勃，「來到大陸實習，讓我有機會向眾多的前輩學習，投入自己的精力，用心完成實習，在志工方面的知識學得比別人更多、更專精。」

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲劉保賢在福州。（圖／受訪者提供）

這種落差巨大的兩岸差異，也發生在棒球發展上。棒球在大陸是絕對的冷門項目，雖然經過近幾年的追趕，棒球隊的實力已經大幅度提高，但大陸棒球的群眾基礎和台灣相比，還存在著巨大差距，甚至多年來幾乎沒有變化。

2017年，還在稻江科技暨管理學院讀大二的劉保賢，因為機緣巧合，坐上去往福州的飛機，參加第一屆海青盃兩岸青少年棒壘球邀請賽。19歲的他，從未來過大陸，甚至對於大陸的印象「有些複雜」，至於是何種情緒，他只用了3個字回答記者，「你懂得」。

儘管只短短待了5天，前所未有的體驗，多年後依舊是劉保賢記憶裡的重要一部分，「我們原來聽到的大陸是落伍、貧困，這些觀念全部改觀，這裡根本超乎我們的想像，反而逐漸有敬畏的想法進入我的腦海。」他坦言，就是這次的旅途，讓他窺見重重成見之下如縫隙般的真實。

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲他參加了第一屆海青盃兩岸青少年棒壘球邀請賽 。（圖／受訪者提供）

福州的好山好水好空氣，志同道合的同齡人伸出的友誼之手……，這一切都改變他對大陸的模糊認識。從某種程度來說，這5天，他沒變，卻也似乎變了，「之前，老是覺得大陸和台灣有不小的差距，但是去了之後，才見證了強大這個詞。」

不過，更讓劉保賢驚訝的是，棒球運動在大陸廣闊的發展前景，「台灣有棒球運動的傳統，但競爭激烈，能夠進入職業球隊打球的人少之又少，很快便會觸及『天花板』，市場也已經飽和，反觀大陸，棒球正處於發展階段，空間潛力巨大。」

行程結束後，他似乎發現另外一種可能，在那片土地上，他的棒球夢想或許可以肆意生長，也是那一瞬間改變了原本在台灣所規劃的人生軌跡，「我決定要去大陸發展，大陸越來越重視體育，近幾年更把一部分目光聚焦在棒球上，他們想發展棒球，也有資本發展棒球。」

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲團員合影 。（圖／受訪者提供）

今年，劉保賢大學畢業，本打算報考福建師範大學修讀相關體育系專業，但受疫情影響打亂了計劃，因為遲遲無法參與考試，就先在文化大學攻讀肌力與體能專業。不過，他沒有改變前行的步伐，仍希望學有所成後再次去大陸，進入MLB南京棒球發展中心，當一名職業棒球員教練。

採訪中，記者發現，他身上集中了這個時代的年輕人所散發的自信、傲氣、以及焦慮。他說，「在大陸的這些實習、訓練經歷，更堅定了我來陸發展的心願，我愛棒球，我不想錯過任何一個機會。」

劉保賢也似乎繞過被廣泛認同的成長標準，決定用自己的方式擘劃未來的藍圖。他笑著說，「到了2024年，我不確定自己生活在什麼樣的世界裡，但希望棒球還在，追夢的勇氣還在。」

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