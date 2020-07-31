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一試成主顧！新北工程師連3年玩轉海青節　「學員→小隊長」傳承經驗

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▲▼ 海青節,台青。（圖／受訪者提供）

▲張伯皓與團員們合照。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

「好像不一樣，但又那麽像」，25歲的新北資訊工程師張伯皓，3年前第一次到福州參加海峽青年節，當時抱著不安和好奇的心展開探索之旅，之後就一連來了3次，也從學員變成「以老帶新」的輔導員。聊起這段回憶，他感慨道，「友情是最大的收穫，也是讓我想一直再回去的原因，算是傳承和懷舊吧。」

▲▼ 海青節,台青。（圖／受訪者提供）

▲團員們在海青節主場館前合影。（圖／受訪者提供）

福州海峽青年節如今已舉辦8屆，讓不少兩岸年輕人能面對面、近距離交流，也讓對大陸陌生的台灣人能親身感受瞭解。連續參加3年的張伯皓就深有感觸，在接受《ETtoday新聞雲》採訪時，他興奮的分享起這段經歷，當初是在學生會群組看到招募資訊，就抱著來看看的心態報名。

臺北到福州，1個多小時的飛機就到了，剛讓落地的張伯皓卻有不安與興奮夾雜的複雜心情，「對這座城市的第一印象是比想像中先進，特別是海青節的主場館很震撼。」

到了會場時，工作人員還幫他們開通微信支付和支付寶，讓第一次使用行動支付的張伯皓覺得「很神奇」，因為去自動販賣機刷一刷、掃一掃，飲料就掉出來了。

「最新奇的還有『微信小紅包』，當時大家呼喊著「快搶紅包咯」，每個人都拿起手機點群組非常熱鬧。」他告訴記者，雖然大家活動之後分開，但之後每一次過年，大家還是會在群組裡發發紅包祝賀，聯繫感情。

▲▼ 海青節,台青。（圖／受訪者提供）

▲張伯皓最開心的就是收穫了珍貴友誼。（圖／受訪者提供）

被問到有沒有交到大陸朋友時，張伯皓語調突然變得高亢，「有啊！最開心就是交到那些朋友！」他說，那些朋友對台灣美食很感興趣，於是就辦起「泡麵交流會」，大家擠在宿舍裡，你一口我一口的分享，「最後還評比出台灣最好吃的是花雕雞麵、大陸NO.1則是老罈酸菜，距離一下就拉近了呢！」

▲▼ 2019年海青節,領袖營。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2019年的海青節領袖營現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

倒數第二天的晚會上，張伯皓和團員朋友一起唱歌，後來唱到周華健的《朋友》時，內心突然充滿感慨，「覺得很捨不得，好不容易認識，卻又這麼快就要分開......」這個念頭讓他之後2年都報名海青節，不同的是從學員變成輔導員。

張伯皓說，身份的轉變讓他用不同的去看待兩岸交流，在負責找尋團員時，也會告訴這些要去參加的人，要撇開成見和既有印象，用自己的眼睛去感受對岸。

▲▼ 三坊七巷，福州美食。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 三坊七巷的閩式建築讓呂佳霖印象深刻。（圖／記者蔡儀潔攝）

來自屏東的呂佳霖則是參加2018的海青節，當時她出席兩岸青年生態與氣候交流會，記憶最深的是有次晚會結束，不同的團一起到天台吃小龍蝦，吹著夜風唱唱歌，彼此交流兩岸的不同。

她說，當時大家從大學生活一直聊到大陸的高考制度、一胎政策和開放二胎的影響等等，「以前很多不懂或者比較模糊的東西，聊一聊都變具體，感覺兩岸年輕人其實相處的來，交流空間也很多。」

就讀環境工程科系的呂佳霖，則透過活動觀察到兩岸對環境發展的問題，在她看來，台灣和大陸一樣，在發展經濟時都要做出取捨，兩岸都要去探討平衡點和停損點。

海青節的活動只有短短幾天，但這段旅程、經歷卻讓張伯皓、呂佳霖這些台灣青年收穫豐富，不僅交到大陸好友，還能化解兩岸青年的一些分歧。時間仍在滴答前進，兩岸交流也還在繼續。

▼兩岸交流仍在繼續。（圖／受訪者提供）

▲▼ 海青節,台青。（圖／受訪者提供）

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