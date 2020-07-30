快訊／ 李登輝病逝！民眾聚集北榮外放鞭炮　現場情況有待警釐清

記者邱茀濱／綜合報導

前總統李登輝30日晚間19點24分於台北榮總病逝，享耆壽98歲，消息引發各界震驚。不過，台北榮總外竟然有人放鞭炮，現場民眾引發爭議，但情況仍待警方釐清。

▲李登輝病逝 。（圖／ETtoday新聞雲）



晚間傳出前總統李登輝病逝的消息後，台北榮總緊急召開記者會說明，副院長黃信彰表示，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回。

另外，重症醫學部主任林永煬表示，擔任主治醫師174天以來，對李前總統的感想就是「李前總統是一位生命的勇士，是生命的奉獻者」，李前總統把最後生命五個多月託付給台北榮總，託付過程當中，身體呈現各種不同身體狀態，和困難的處置方式，考驗著醫療團隊，這個過程醫療團隊與家屬克服之一下，一次次克服，把病情慢慢穩定下來。

林永煬指出，但李登輝本多多重慢性疾病和多重器官衰竭，加上反覆感染，一直到最近10天又產生肺炎，發生敗血性休克，給了院方課題，除了醫療以外，如何與家屬共同思考生命的意義，包括在必要的時候必須放手、多些醫病關懷，李前總統託付給榮總，榮總責無旁貸，而李前總統生病的過程，也多次看曾孫女的影片。

林永煬提到，李登輝雖然身體耗弱，仍然看著曾孫女的照片和活動錄影帶，眼睛非常有神、目不轉睛，跟著活動影片在轉動，讓醫護人員看了都感動不已，整個李前總統在住院過程中，給醫護人員上了一課，這是生命價值所在。

►「發光水」限量30瓶