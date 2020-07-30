「台灣的民主先生！」林佳龍長文哀悼李登輝：台400年歷史中最關鍵的轉折

▲林佳龍在臉書悼念李登輝。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

前總統李登輝今（30）日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。交通部長林佳龍發文哀悼表示，李前總統的一生就是台灣的現代史，他經歷日治到國民黨的威權，再到民主化的時代，歷史不只影響他的一生，他的一生也影響歷史，在台灣過去四百年的大歷史中，他佔據著最關鍵的轉折，若談到台灣的民主化，我們永遠繞不開他。總結李登輝先生的一生，稱他為台灣的民主先生，應該允妥。

林佳龍哀悼李前總統全文

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回想過去三十年來與李前總統互動的種種，那是一段「從反抗者，到研究者，再到追隨者」的演變過程，至今仍然印象深刻，歷歷在目。

當年野百合學運，包括我在內的學生們在中正紀念堂，為台灣的民主與自由，反抗國民黨專制獨裁，當時他是總統、國民黨主席，雖然我們角色對立，但對台灣的未來有了交集，這是我人生第一次與他的交會，身分是反抗者。

接著，我赴美國耶魯大學攻讀博士學位，比較研究台灣和第三波民主化浪潮，李登輝成為我的研究對象，因此仔細觀察他的言行。

畢業前後，一次有幸到總統官邸向他深度訪談，或許因我已對他知之甚深，而他也急於將所知所想告訴這位曾經交手的晚輩，因此原本只安排一小時，竟一發不可收拾，暢談六小時直到深夜還欲罷不能，最後是我堅持一定要結束，不能讓他因熬夜而影響國政。當時為了促成暢談，我決定不錄音也沒有做筆記，逼自己強記在腦海中，事後用了十二個小時才還原當日交談的內容。此時我的身分是研究者。





▲▼李登輝遺體移靈！車隊一路護送至懷遠堂。（圖／ETtoday攝影中心）

爾後李前總統邀請我加入他的國安幕僚團隊，在時任總統府國策顧問曾永賢和國安會諮詢委員張榮豐的總統府310辦公室中，參與研提大陸政策和兩岸關係的策略與危機處理，當時經歷過特殊兩國論、美中台關係角力、921大地震與2000年的政權轉移。即使首次政黨輪替之後，我仍經常向他請益，每次見面他總迫切想要傳授給我他豐富的人生體驗與台灣的主張，而我也在持續互動的過程中，從城市治理到國家大政，親身實踐「李登輝學」，這時我的身分是追隨者。

李前總統雖然已經離我們而去，也留下了「作為一個台灣人是什麼意義？」這個課題，引領我們繼續思考：生為台灣人的悲哀與幸福。台灣的近代歷史經歷過荷蘭、明鄭、清領、日治、國民黨統治，不斷變化的統治階級都企圖雕塑出他認為的台灣人模樣，即使是在民主化之後，面對中國日益強烈的威脅，台灣人何時才能成為具有主體性的自由人，成為一個正常國家，決定自己的模樣呢？這也是包括我在內，所有台灣人跨越時代與世代的大哉問。

個人無法擺脫群體而活，也無法置外社會而擁有自由，因此當抓到了機會，李前總統有備而來，也是因緣際會，引了火，拿著火把，照亮台灣的社會與方向，將台灣帶上民主的道路，「民之所欲，長在我心」已成為所有政治人物的圭臬，在香港國安法通過的今日，更顯當年遠見與魄力彌足珍貴。

哲人日遠，精神永存。願李前總統安息主內，您已經化為時代精神與所有台灣人同在，我們將繼續思索您探詢一生的課題，與台灣社會繼續替您前行。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來