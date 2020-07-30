「民之所欲，長在我心！」徐國勇：繼續為台打拼　是對李登輝最大敬意

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇與國際社會友人。內政部長徐國勇30日晚間提及李登輝的名言「民之所欲，長在我心」，「我們繼續為台灣打拼，守護這片土地，就是對李前總統最大的敬意！」





▲內政部長徐國勇。（資料圖／記者李毓康攝）

「李前總統辭世，我有無限的哀悼。」徐國勇於臉書上提到，李登輝為台灣奉獻一生，於風雨飄搖中推動民主改革，扭轉台灣歷史發展方向，帶領國人走向民主自由之路，並在各領域進行寧靜革命，從而奠定台灣民主社會發展的基礎，被譽為民主先生。

徐國勇說，即使卸下總統職務後，李登輝仍心心念念建立台灣主體性，並持續推動第二次民主改革，讓台灣邁向正常國家。直到人生的後段仍心繫著這塊土地，李登輝為台灣打拼的心，令人感佩。

徐國勇提及李登輝的名言「民之所欲，長在我心」，認為這是對後輩的惕勵，「我們繼續為台灣打拼，守護這片土地，就是對李前總統最大的敬意！願李前總統安息主懷。」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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