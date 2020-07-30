手術台多10cc麻醉女移工性侵案醫師　涉詐領健保判處拘役30天

▲桃園市中壢區婦產科醫師林勤人前年為外籍女移工引產手術時，多加10cc麻醉藥在手術台上性侵得逞，引發社會譁然，又因詐領健保費被判刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區婦產科醫師林勤人前年為外籍女移工進行引產手術時，在麻醉藥劑多加10cc，延長麻醉時間在手術台上性侵得逞，引發社會譁然，林坦承犯行並與女移工達成和解，二審時改判3年10月有期徒刑；林被衛福部查出夥同合作藥局陳姓負責人詐領健保費案，桃院最近審結依詐欺取財罪分別判處林、陳拘役30天、20天，可易科罰金。

桃園地院調查指出，61歲的林男與58歲的陳男分別在中壢區開設婦產科診所、藥局負責人，均為健保署健保特約醫事機構，林明知王姓等4名患者並未到診所看診，卻製作不實就醫紀錄明細表，事後再向健保署請領醫療給付，自2017年4月至同年9月間，共申報1萬0590點，虛報金額達1萬132元。

地院還查出，林的合作藥局陳姓負責人自2017年8月至9月間，拿1名未就診民眾健保卡給林盜刷，申報健保醫療費用並開立處方箋，向健保署虛報醫療費用929點，2人在偵訊時均坦承犯行，導致健保署陷於錯誤給付費用予陳男所經營的藥局。

桃檢今年針對林、陳2人犯行依詐欺取財罪起訴，地院法官審酌2人坦承犯行，犯罪所得已被健保署追繳，地院法官審結依犯詐欺取財罪判處林男拘役30天、陳男拘役20天，可易科罰金，本案還可上訴。

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