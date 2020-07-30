　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手術台多10cc麻醉女移工性侵案醫師　涉詐領健保判處拘役30天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市中壢區婦產科醫師林勤人前年為外籍女移工引產手術時，多加10cc麻醉藥在手術台上性侵得逞，引發社會譁然，又因詐領健保費被判刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區婦產科醫師林勤人前年為外籍女移工引產手術時，多加10cc麻醉藥在手術台上性侵得逞，引發社會譁然，又因詐領健保費被判刑。（資料照／記者沈繼昌攝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區婦產科醫師林勤人前年為外籍女移工進行引產手術時，在麻醉藥劑多加10cc，延長麻醉時間在手術台上性侵得逞，引發社會譁然，林坦承犯行並與女移工達成和解，二審時改判3年10月有期徒刑；林被衛福部查出夥同合作藥局陳姓負責人詐領健保費案，桃院最近審結依詐欺取財罪分別判處林、陳拘役30天、20天，可易科罰金。

桃園地院調查指出，61歲的林男與58歲的陳男分別在中壢區開設婦產科診所、藥局負責人，均為健保署健保特約醫事機構，林明知王姓等4名患者並未到診所看診，卻製作不實就醫紀錄明細表，事後再向健保署請領醫療給付，自2017年4月至同年9月間，共申報1萬0590點，虛報金額達1萬132元。

地院還查出，林的合作藥局陳姓負責人自2017年8月至9月間，拿1名未就診民眾健保卡給林盜刷，申報健保醫療費用並開立處方箋，向健保署虛報醫療費用929點，2人在偵訊時均坦承犯行，導致健保署陷於錯誤給付費用予陳男所經營的藥局。

桃檢今年針對林、陳2人犯行依詐欺取財罪起訴，地院法官審酌2人坦承犯行，犯罪所得已被健保署追繳，地院法官審結依犯詐欺取財罪判處林男拘役30天、陳男拘役20天，可易科罰金，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►抓包女網友兵變劈腿　10分鐘硬上2次逼「抖內」2萬...渣男下場曝

►英雄典範！陸軍航特部殉職2飛官追晉中校、少校　蔡英文頒褒揚令

►23歲台日混血女警！　她放棄日本籍　大學畢業考上警察圓夢

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／前總統李登輝病逝　紐時報導內容曝光
LIVE／李登輝住院174天病逝　北榮記者會最新說明
快訊／前總統李登輝病逝　馬英九回應了
李登輝叱咤政壇30年　5大關鍵時刻回顧
快訊／前總統李登輝98歲病逝　王炳忠臉書發4字
台灣首位民選總統　李登輝曾兩進兩退共產黨
快訊／李登輝辭世　柯文哲PO合照悼念回應了
快訊／李登輝辭世　北榮：敗血性休克及多重器官衰竭
快訊／李登輝19:24病逝　北榮將設置追思所
快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！
戶外露出女王現身GU！10萬追蹤者強壓「台中米娜」　超狂PO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1僧2女客雅溪放生…2袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

手術台多10cc麻醉女移工性侵案醫師　涉詐領健保判處拘役30天

23歲台日混血女警！　她放棄日本籍　大學畢業考上警察圓夢

台北25歲美腿女護理師遭摸！西裝男公車上超淡定…下場慘了

「上帝調色盤」曝光！少女心噴發忙看金門「粉紅湖」　3人失神駕車衝大溝　

簽本票還債「他建議組隊搶劫」　3屁孩衝內湖銀樓...超慘下場曝

涉掏空35.9億遭訴…張綱維不認罪嘆：悔接遠航　檢：他只想把債都倒給遠航

為蔥油餅罰小四女童「跪著出教室門口」　新北徐薇英文分校班主任出面了

快訊／「台中米娜」本人找到了！張姓廚師承認掌鏡：她喜歡刺激

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

1僧2女客雅溪放生…2袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

手術台多10cc麻醉女移工性侵案醫師　涉詐領健保判處拘役30天

23歲台日混血女警！　她放棄日本籍　大學畢業考上警察圓夢

台北25歲美腿女護理師遭摸！西裝男公車上超淡定…下場慘了

「上帝調色盤」曝光！少女心噴發忙看金門「粉紅湖」　3人失神駕車衝大溝　

簽本票還債「他建議組隊搶劫」　3屁孩衝內湖銀樓...超慘下場曝

涉掏空35.9億遭訴…張綱維不認罪嘆：悔接遠航　檢：他只想把債都倒給遠航

為蔥油餅罰小四女童「跪著出教室門口」　新北徐薇英文分校班主任出面了

快訊／「台中米娜」本人找到了！張姓廚師承認掌鏡：她喜歡刺激

祖國說、慰安婦、參拜靖國神社　李登輝傾日言行掀爭議

快訊／時代力量：李登輝著實令人感佩　謹記阿輝伯的叮嚀「莫忘初衷」

快訊／紐時：台灣首位「民選總統」李登輝過世　帶領島嶼成為亞洲最繁榮國家

遭前夫抖私密截圖爆綠帽　女星「專嫁渣男」霸氣回應：男人看我的眼光更不好

一天只能打1.5小時　陸《英雄聯盟》正式啟用防沉迷機制

1僧2女客雅溪放生…2袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

「務實外交」從孤立走向破冰　李登輝被稱來自台灣的總統

病逝北榮享耆壽98歲！前總統李登輝生於三芝「源興居」

「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

男星來台追夢壓力爆大...「自律神經失調」：天天急診報到！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

起底「台中米娜」！戶外露出女王最重可判囚2年

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

酒駕衝紅燈！公路坦克撞殺奪2命畫面曝

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光

遭性侵還逼角色扮演　她觸碰到水電工清醒了

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

「台中米娜」吸粉2.8萬　帳號緊急關閉

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

卯澳灣發現13枚未爆彈！今上午就地引爆

掏空遠航35.9億　起訴張綱維與第一金董座

快訊／悍女當街狠坎情敵　她滿身血送醫急救

更多熱門

相關新聞

無良醫詐健保費...50名幼童全被寫成「發展遲緩」

無良醫詐健保費...50名幼童全被寫成「發展遲緩」

高雄有一家醫院，2013年間免費開設「幼兒感覺統合訓練」等課程，但醫院竟向健保署申報62名幼童發展遲緩、注意力不足，還偽造50名幼童的病歷，詐領80萬元健保費，今年6月橋頭地院依詐欺罪判該院副院長、復健科醫師刑期8月、偽造文書5月，得易科罰金15萬元、緩刑3年，醫院不服提起上訴，遭最高法院判決敗訴。

以應徵為名詐領健保費 名醫遭起訴

以應徵為名詐領健保費 名醫遭起訴

色醫性侵女移工　地院判5年徒刑

色醫性侵女移工　地院判5年徒刑

詐領健保費　牙醫吐回312萬換緩起訴

詐領健保費　牙醫吐回312萬換緩起訴

中壢無良色醫診所遭蛋洗砸車

中壢無良色醫診所遭蛋洗砸車

關鍵字：

林勤人手術台性侵女移工詐領健保費

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面